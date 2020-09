Tennis, WTA Roma 2020: Paolini al secondo turno, out Giorgi, bene Anisimova e Mertens

Una vittoria ed una sconfitta, così il bilancio della prima giornata degli Internazionali d’Italia, a Roma, al femminile per quanto riguarda le azzurre presenti in tabellone.

Bella vittoria di Jasmine Paolini che ha approfittato di una giornata no soprattutto al servizio da parte della sua avversaria, la lettone Anastasia Sevastova (6-2 6-3), incapace di tenere la battuta nell’arco di tutto il match, per centrare l’accesso al secondo turno di Roma per la prima volta in carriera.

Per il prossimo turno la venticinque azzurra si è regalata un incontro di tutto rispetto contro prima favorita del seeding, due volte finalista del torneo ed ex numero uno del mondo Simona Halep che, proprio in questa sfida, farà il suo esordio nell’evento romano.

Nulla da fare, invece, per Camila Giorgi che nulla ha potuto questa volta contro l’ucraina Dayana Yastremska (7-5 6-7 6-4) contro cui si era imposta, in tre set, qualche settimana fa a Palermo e contro cui, invece, ha ceduto, sempre in tre set, al Foro Italico.

Superano il primo ostacolo nel torneo anche Elena Rybakina, Amanda Anisimova ed Elise Mertens tutte vincenti, sul Campo Nicola Pietrangeli ai danni di Ekaterina Alexandrova (6-0 6-4), Donna Vekic (7-6 7-6) e Su-Wei Hsieh (6-3 6-1) con prestazioni differenti ma generalmente convincenti.

Fuori, invece, l’ex top ten Julia Goerges che ha racimolato un solo gioco contro la qualificata montenegrina Danka Kovinic (6-1 6-0) così come la campionessa di Parigi 2017 Jelena Ostapenko che, complici anche ben 15 doppi falli in due set, ha ceduto alla polacca Magda Linette (6-4 6-3).

Infine, avanzano al secondo turno anche la ceca Marie Bouzkova, in due set sull’australiana Ajla Tomljanovic, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, in tre contro la cinese Shuai Zhang e la spagnolo Aliona Bolsova che, in tre set, ha sconfitto, un po’ contro pronostico, la testa di serie numero 13 Alison Riske.

QUI, per il tabellone aggiornata degli Internazionali d’Italia 2020.

QUI, per l’ordine di gioco.

