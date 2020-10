Tennis, WTA Ostrava: si salva Sabalenka, Kudermetova sorprende Pliskova

Il tabellone del WTA Premier di Ostrava si è allineato per gli incontri di quarti di finale tutti previsti nella giornata di venerdì e, come già successo nei giorni scorsi, non sono mancate le sorprese.

Si salva clamorosamente, rimontando per due volte uno svantaggio di due break nel terzo e decisivo set ed evitando per ben due volte che la sua avversaria potesse chiudere al servizio il match, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero tre del seeding, vincente contro Cori Gauff (1-6 7-5 7-6).

Sabalenka, dopo aver perso rovinosamente il primo set racimolando un solo game, ha costruito la sua rimonta cercando di limitare gli errori, di spingere ma in maniera più controllata e attendendo all’occorrenza, soprattutto nel terzo set, l’emergere delle incertezze della giovane Gauff, incapace di chiudere il match al servizio.

Ora per Sabalenka ci sarà la spagnola Sara Sorribes Tormo, proveniente dalle qualificazioni, che mercoledì aveva sorpreso l’estone Anett Kontaveit.

Subito fuori, invece, la seconda favorita del torneo, la ceca Karolina Pliskova, sconfitta di nuovo, proprio come nel torneo di Cincinnati poche settimane fa, dalla russa Veronika Kudermetova (4-6 6-4 6-3, questa volta in tre set ma comunque tra rimpianti e delusioni.

Per un posto tra le semifinaliste del torneo Kudermetova non troverà la connazionale Daria Kasatkina bensì la statunitense Jennifer Brady (7-5 6-2) che, in due set, nell’ultimo match di giornata, ha sconfitto proprio la russa ex top ten.

Infine, vittorie per la tunisina Ons Jabeur e per la belga Elise Mertens, la prima contro la lettone Jelena Ostapenko (6-4 6-4), la seconda, invece, contro la ceca Karolina Muchova (6-4 6-2) ed ora avversarie, rispettivamente di Maria Sakkari e Victoria Azarenka nei quarti di finale.

