Tennis, WTA Ostrava: la finale è Sabalenka-Azarenka, storico derby per il titolo

Sarà il terzo incrocio in carriera tra Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka la sfida decisiva per assegnare il titolo nel WTA Premier di Ostrava, un derby storico per la Bielorussia, un incontro affascinante e pieno di intrigo.

Entrambe hanno brillato nella rispettiva semifinale ed entrambe trovano sulle superfici rapide il miglior alleato per far emergere la pericolosità e la pesantezza del proprio tennis, apparecchiando così ad una sfida accattivante.

Sabalenka, dopo aver faticato e non poco contro Gauff e Sorribes Tormo, rimontando svantaggi piuttosto pesanti in entrambi gli incontri, ha gestito con personalità e pulizia di gioco la sua semifinale contro la statunitense Jennifer Brady (6-4 6-4), giocatrice in crescita in questa particolare stagione.

Azarenka, invece, pochi minuti prima, aveva lasciato le briciole alla greca Maria Sakkari (6-1 6-3), sconfitta in due set, con uno score piuttosto pesante, mettendo in luce tutta la sua eccellente capacità di portare a casa i punti cruciali e i game più lunghi ed elaborati.

Come detto, tra Sabalenka ed Azarenka, testa di serie numero tre e numero quattro del tabellone, vicinissime anche nel ranking mondiale, sarà il terzo confronto diretto dopo quelli giocati a New York, uno nel 2019, vinto dalla più giovane, ed uno nel 2020, vinto dall’ex numero uno del mondo che poi avrebbe raggiunto la finale.

Lo scorso anno finì in tre set per Sabalenka, quest’anno, invece, Azarenka, in magnifica condizione nelle tre settimane di bolla newyorchese, si è imposta in scioltezza lasciando appena tre giochi, ma questa nuova sfida, su un’altra superficie, in un altro contesto e, soprattutto, in una finale, non può che essere difficile da prevedere.

PROGRAMMA DOMENICA 25 OTTOBRE 2020, WTA OSTRAVA

CAMPO CENTRALE, dalle ore 14.30

(4) VICTORIA AZARENKA – (3) ARYNA SABALENKA

