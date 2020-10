Tennis, WTA Ostrava: bene Azarenka e Sabalenka, vince ancora Sakkari

Il torneo WTA Premier di Ostrava sta per entrare nel clou con gli incontri di semifinale e con le migliori quattro dell’evento pronte a contendersi il titolo.

Continua ad impressionare in questa ripresa della stagione tennistica, soprattutto sulle superfici rapide, l’ex numero uno del mondo Victoria Azarenka che, dopo il titolo a Cincinnati e la finale allo Us Open, aggiunge almeno un’altra semifinale.

Dopo aver dovuto rimontare un set di svantaggio all’esordio contro la ceca Krejcikova, Azarenka si è sbarazzata, proprio come nei quarti a New York lo scorso mese di settembre, della belga Elise Mertens (6-4 6-1), a cui ha concesso appena cinque giochi.

Per un posto in una nuova finale la bielorussa se la vedrà contro la greca Maria Sakkari che, dopo aver eliminato la testa di serie numero uno Elina Svitolina, ha rimontato e sconfitto la tunisina Ons Jabeur (3-6 6-3 6-1), protagonista comunque di un buon torneo.

Nella parte bassa del tabellone, invece, incredibile vittoria per Aryna Sabalenka, numero tre del seeding che, dopo aver perso i primi 10 giochi contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, scivolando sotto per 6-0 4-0, ha conquistato i successivi 12, chiudendo il match in suo favore senza più concedere nulla (0-6 6-4 6-0).

In semifinale Sabalenka troverà la statunitense Jennifer Brady che, in tre set, in rimonta, ha estromesso la russa Veronika Kudermetova (6-7 6-3 6-1) precedentemente vincente sulla numero due del seeding, la ceca Karolina Pliskova.

