Tennis, WTA: Kenin vola in finale a Lione, Svitolina travolgente a Monterrey

Lione e Monterrey, queste sono le due città che ospitano i due eventi in programma in questa settimana di marzo, l’ultima prima di vivere le emozioni del Sunshine Double in America con i tornei di Indian Wells e Miami.

WTA LIONE

Torna a vincere con continuità, pur senza convincere in maniera particolare, la regina degli Australian Open Sofia Kenin che, dopo aver incontrato notevoli difficoltà tra Dubai e Doha, è tornata a siglare successi sul campo indoor di Lione.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

La tennista statunitense, dopo aver prevalso in tre set sia al secondo turno contro la romena Jacqueline Christian, annullando pure un match point, sia nei quarti contro la francese Oceane Dodin, ha fatto altrettanto anche in semifinale contro la belga Alison Van Uytvanck (7-6 6-7 7-6).

A Kenin sono serviti ben tre tie break per avere la meglio sulla tennista belga, testa di serie numero cinque del torneo e sempre particolarmente a suo agio sui campi veloci indoor, riuscendo ad innalzare pesantemente il suo livello di gioco nei momenti chiave dell’incontro.

Ora in finale Kenin se la vedrà contro la rediviva tedesca Anna-Lena Friedsam che, in tre set, ha piegato la resistenza della russa Daria Kasatkina (6-3 3-6 6-2) conquistando così l’accesso ad una finale WTA per la seconda volta in carriera, la prima dopo più di quattro anni, da Linz 2015.

WTA MONTERREY

Vola in finale, in appena cinquanta minuti di gioco e dopo aver concesso un solo gioco in tutto il match, la numero uno del tabellone Elina Svitolina, finalmente un po’ più costante nel rendimento in questo fin qui opaco avvio di 2020.

La tennista ucraina, come detto, ha lasciato un solo game alla sua avversaria, l’olandese Arantxa Rus (6-0 6-1), per la prima volta in una semifinale del tour maggiore, ottenendo così il pass per l’atto conclusivo del torneo.

Nella serata italiana Svitolina sfiderà, per conquistare il titolo numero 14 della carriera, la ceca Marie Bouzkova che, in due set, con una prestazione autorevole e di livello, ha superato la seconda favorita del tabellone messicano, la britannica Johanna Konta (6-3 6-4), numero 16 del mondo.

