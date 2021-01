Tennis, WTA Abu Dhabi: subito fuori Trevisan e Paolini, sorprendono Kudermetova e Pera

Il primo giorno di grande tennis dell’anno 2021, il giorno inaugurale del WTA 500 di Abu Dhabi, finalmente la nuova stagione tennistica è iniziata.

Notizie poco positive, invece, dal campo per quanto riguarda le azzurre con due sconfitte in altrettanti incontri, una quella di Martina Trevisan, sbattuta contro la regolarità di Yulia Putintseva (6-3 6-3), numero 13 del seeding, l’altra quella di Jasmine Paolini, sconfitta dalla diciottenne canadese, di grande talento, Leylah Fernandez (6-4 6-2).

In questo day one negli Emirati Arabi, vanno registrate anche alcune sorprese come l’eliminazione di Anett Kontaveit, numero 10 del tabellone, in partita fino al 5-5 del primo set e poi schiantata dalla russa Veronika Kudermetova (7-5 6-1) che ha fatto suoi 8 dei successivi 9 game.

Subito fuori anche la croata Donna Vekic, testa di serie numero 16, che, dopo aver recuperato da una situazione di un set ed un break di svantaggio, si era issata fino al 4-1 nel terzo prima di subire un parziale di cinque giochi consecutivi dalla statunitense Bernarda Pera (7-6 2-6 6-4).

Bene, invece, la tunisina Ons Jabeur che in due set ha risolto la scomoda pratica Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 6-3) in uno degli incontri di primo turno sulla carta più equilibrati, così come la russa Ekaterina Alexandrova che si è imposta sulla kazaka Zarina Diyas (6-4 6-4).

Vittoria convincente anche per la greca Maria Sakkari, in decisa crescita nella passata stagione, e vincente in due set contro la giovane russa Anastasia Potapova (6-4 6-2), al rientro dopo quasi un anno di inattività.

Infine, successo in tre set per la russa Daria Kasatkina in un intrigante incontro con la cinese Qiang Wang (6-2 3-6 6-2), così come per la belga Kirsten Flipkens, emersa alla distanza contro la tedesca Laura Siegemund (5-7 7-5 6-4) dopo poco più di tre ore di battaglia.

QUI, per il tabellone completo del WTA 500 di Abu Dhabi.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi.

Sono due, invece, le azzurre che hanno centrato l’accesso al tabellone principale dalle qualificazioni, Bianca Turati e Lucrezia Stefanini, la prima vincente nel derby contro Martina Caregaro (6-0 6-3), la seconda ai danni della romena Irina Fetecau (1-6 6-2 7-6).

Per Turati, quest’oggi, ci sarà la sfida contro la rientrante veterana Yaroslava Shvedova, ex top 30, per Stefanini, invece, un impegno davvero proibitivo contro la giovane Elena Rybakina, numero 19 del mondo.

