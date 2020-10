Tennis, Roland Garros 2020: super Trevisan, vincono Halep e Svitolina, out Williams e Azarenka

Sorprese, conferme, drammi in campo, in questa quarta giornata del Roland Garros 2020, almeno al femminile, è successo davvero di tutto compresa un po’ di pioggia che, anche ieri, ha fatto capolino.

Super vittoria di Martina Trevisan nell’ultimo match della giornata, dopo un inizio shock l’azzurra proveniente dalle qualificazioni, è entrata piano piano in partita, sfruttando al meglio la varietà del suo gioco su questa superficie, e i 19 doppi falli dell’avversaria, per emergere al terzo e piegare Cori Gauff (4-6 6-2 7-5).

Nulla da fare, invece, per l’altra azzurra in campo, Sara Errani che, dopo più di tre ore di gioco, non concretizzando un match point, e con enormi problemi al servizio, ha ceduto alla numero cinque del seeding Kiki Bertens (7-6 3-6 9-7), uscita addirittura in sedia a rotelle dal campo per i crampi.

Continua anche la corsa di altre due teste di serie pesanti, la numero uno, e grande favorita del torneo, Simona Halep e la numero quattro Elina Svitolina con la prima vincente contro la connazionale Irina Camelia Begu (6-3 6-4) e la seconda, invece, costretta al terzo dalla sorprendente messicana Renata Zarazua (6-3 0-6 6-2).

Nel terzo turno Halep se la vedrà, nella ripetizione del quarto di finale dello scorso anno, contro la giovane statunitense Amanda Anisimova che ha lasciato due giochi alla connazionale Bernarda Pera (6-2 6-0), mentre Svitolina troverà la russa Ekaterina Alexandrova, bene contro l’australiana Astra Sharma (6-3 6-3).

Esce clamorosamente di scena, invece, la finalista di New York Victoria Azarenka, apparsa in gran forma ultimamente ma che mal si è adattata alla terra rossa di Parigi, sconfitta con un doppio 6-2 dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

Nello stesso lato di tabellone è arrivata anche la pesante notizia del forfait di Serena Williams, ko per lo stesso problema al tendine d’Achille che già l’aveva condizionata a New York, e nemmeno scesa in campo contro la bulgara Tsvetana Pironkova.

Avanzano al terzo turno anche Carolina Garcia, Maria Sakkari ed Iga Swiatek, tutte vincenti, in due set, rispettivamente contro Aliaksandra Sasnovich (7-6 6-2), Kamilla Rakhimova (7-6 6-2) e Su-Wei Hsieh (6-1 6-4), così come la belga Elise Mertens, numero 16 del seeding, a segno contro Kaia Kanepi (6-4 7-5).

Infine, vittoria anche per l’ex top 5 e semifinalista nel 2014 Eugenie Bouchard che, dopo aver eliminato al primo turno la russa Anna Kalinskaya, si è ripetuta, in rimonta, contro l’australiana Daria Gavrilova, piegata in tre set (5-7 6-4 6-3).

