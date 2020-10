Tennis, Roland Garros 2020: straordinaria Trevisan, batte Sakkari e vola agli ottavi, ora c’è Bertens

Non aveva mai vinto una partita in uno slam prima di questa settimana e soltanto per la seconda volta in carriera, la seconda quest’anno, era riuscita a scrivere il suo nome nel tabellone principale di un major eppure, questo Roland Garros, rimarrà per lei nel cuore.

Martina Trevisan vola agli ottavi di finale di Parigi, la seconda settimana dello slam francese, grazie ad un nuovo prestigioso successo, in rimonta, con due match point salvati nel tie break del secondo set, ai danni della greca Maria Sakkari (1-6 7-6 6-3), testa di serie numero tredici.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Roland Garros)

Proprio come contro Gauff nel turno precedente, la partenza di Trevisan è un po’ a rilento, forse per la tensione, forse per la necessità di adattarsi al gioco dell’avversaria, ma, una volta entrati nella lotta, l’azzurra ha saputo sempre tirare fuori il meglio di sé e del suo repertorio ben adattabile al rosso.

Dopo aver ceduto il primo set racimolando appena un game, Trevisan è andata avanti nel secondo salvo farsi riprendere al tie break ma qui, annullati due match point, con un parziale di quattro punti a zero, ha trascinato l’incontro al terzo amministrando la disputa con estrema autorevolezza e resistenza fisica.

Per lei adesso ci sarà l’olandese Kiki Bertens che, dopo il match drammatico concluso tra i crampi contro la nostra Sara Errani, ha avuto la meglio in scioltezza della ceca Katerina Siniakova (6-2 6-2), sconfitta in due rapidi set.

Not bad for an hour of work!@kikibertens eases by Siniakova in straights to return to the fourth round for the first time since 2016.#RolandGarros pic.twitter.com/NJkz8u16Dq — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

Sempre nella parte alta del tabellone, vittorie convincenti per la numero uno del seeding Simona Halep, ai danni di Amanda Anisimova (6-0 6-1), e per la polacca Iga Swiatek contro Eugenie Bouchard (6-3 6-2), con le due che adesso si troveranno l’una di fronte nel rematch degli ottavi dello scorso anno.

Vittoria in due set anche per la quarta favorita del seeding, l’ucraina Elina Svitolina che, non senza difficoltà, si è liberata della russa Ekaterina Alexandrova (6-4 7-5) centrando gli ottavi dove troverà la francese Caroline Garcia, vincente in rimonta contro la belga Elise Mertens (1-6 6-4 7-5).

🇫🇷 Allez les Bleus 🇫🇷



Watch highlights from Caroline Garcia #RolandGarros pic.twitter.com/QQuacuOVsh — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020

Infine, ottavo decisamente sorprendente quello tra la qualificata argentina Nadia Podoroska e la ceca, ben più esperta in doppio, Barbora Krejcikova con la prima a segno contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (6-3 6-2) mentre la seconda vittoriosa al terzo, in rimonta, contro la bulgara Tsvetana Pironkova (5-7 6-4 6-3).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Roland Garros)

