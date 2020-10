Tennis, Roland Garros 2020: Kvitova-Kenin è la seconda semifinale, sconfitte Siegemund e Collins

Tra le due semifinali, l’incrocio tra Petra Kvitova e Sofia Kenin sarà senza dubbio quella più nobile, due teste di serie, due campionesse slam, pronte ad agguantare la finale del Roland Garros per la prima volta in carriera.

Quello tra Kvitova e Kenin sarà appena il quarto confronto diretto tra teste di serie in questo stranissimo Roland Garros dove, in maniera più forzata che mai, le favorite della vigilia, almeno per il seeding, hanno tutte deluso.

Dopo gli incroci al terzo turno tra Simona Halep ed Amanda Anisimova, Elina Svitolina ed Ekaterina Alexandrova, Aryna Sabalenka ed Ons Jabeur, la testa di serie numero quattro Kenin e la numero sette Kvitova si sfideranno per accedere alla finale di sabato.

La prima a qualificarsi per la semifinale è stata la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova che, in due set, in maniera piuttosto convincente, ha contenuto il gioco vario della tedesca Laura Siegemund (6-3 6-3) riuscendo spesso, con i colpi di inizio gioco, a comandare gli scambi concludendoli in fretta.

Partita un po’ più scomoda, invece, per la campionessa di Melbourne Sofia Kenin che, in tre set, dominando però nel parziale decisivo, ha piegato la connazionale Danielle Collins (6-4 4-6 6-0) proponendo comunque una prestazione incoraggiante in vista di questo rush finale.

Tuttavia, i precedenti tra le due parlano chiaro con Kvitova vincente sia sul cemento di Miami, nel 2018, in tre set, sia lo scorso anno, sulla terra rossa in altura di Madrid, addirittura in due, anche se Kenin, nel corso degli ultimi mesi, è stata protagonista di una crescita esponenziale.

In programma quest’oggi anche l’altra semifinale, quella della parte alta, che vede di fronte la sorprendente qualificata argentina Nadia Podoroska e la giovane polacca Iga Swiatek, da molti accreditata come possibile trionfatrice del torneo.

