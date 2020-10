Tennis, Roland Garros 2020: Djokovic contro Tsitsipas è l’altra semifinale, battuti Carreno Busta e Rublev

Djokovic contro Tsitsipas è la seconda semifinale di questo straordinario Roland Garros 2020 autunnale, una sfida che già in passato ha riservato sorprese, qualità ed emozioni e che, nella fasi salienti di un major, non può che preannunciare altrettanto.

Il serbo, numero uno del mondo, praticamente imbattuto in questo 2020, almeno sul campo, escludendo la squalifica patita negli ottavi dello Us Open, ha strappato il pass per la decima semifinale parigina grazie alla vittoria su Pablo Carreno Busta (4-6 6-2 6-3 6-4), proprio l’avversario dall’altra parte della rete in quel funesto giorno newyorchese.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Roland Garros)

Djokovic, alla caccia del secondo titolo a Parigi, l’unico major nel quale ha saputo imporsi soltanto una volta in carriera, ha rimontato un set di svantaggio e, malgrado tanto nervosismo e un problema fisico al collo, ha finito in crescendo dopo poco più di tre ore di partita.

Come detto, per un posto in una nuova finale parigina, Djokovic sfiderà il giovane greco Stefanos Tsitsipas, per la prima volta, invece, così avanti nello slam su terra rossa, la seconda in carriera dopo la semifinale a Melbourne dello scorso anno.

Top moments from the 🔝 player



Novak Djokovic highlights 👇#RolandGarros pic.twitter.com/cwk5eMpw6N — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

Tsitsipas, reduce dalla finale persa colpevolmente nel torneo di Amburgo, si è preso proprio la rivincita di quell’atto conclusivo un po’ pasticciato, dominando contro il russo Andrey Rublev (7-5 6-2 6-3), in tre set, in poco meno di due ore di gioco.

Tra i due ci sono già cinque precedenti con il serbo avanti per 3-2, vincente negli ultimi due, quest’anno nella finale di Dubai e lo scorso autunno a Parigi Bercy, e nell’unico sulla terra rossa, lo scorso anno a Madrid, mentre il greco ha trionfato in tre set a Toronto nel 2018 e a Shanghai nel 2019.

Nell’altra semifinale, invece, saranno Rafael Nadal, in cerca del successo numero 13 sui campi del Roland Garros, e Diego Schwartzman, alla prima semifinale in uno slam, a contendersi l’altro posto sul Philippe Chatrier nella finalissima di domenica.

QUI, per il tabellone maschile aggiornato del Roland Garros 2020.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS