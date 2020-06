Tennis: Novak Djokovic positivo al Coronavirus, come lui anche Dimitrov, Coric e Troicki

Sottopostosi al tampone una volta rientrato a Belgrado, il numero uno del mondo è stato riscontrato positivo al Coronavirus insieme alla moglie Jelena, mentre sono negativi entrambi i figli.

Sembrava una grande festa per provare a ripartire e lasciarsi il peggio alle spella, per altri appariva invece come una scelta scellerata in un momento ancora delicato, l’Adria Tour alla fine ha incontrato il destino più beffardo.

L’esibizione organizzata da Novak Djokovic che avrebbe dovuto toccare diverse località tra Serbia, Croazia e Bosnia ed Erzegovina, nello specifico Belgrado, Zara, Banja Luka e Sarajevo, è stata ufficialmente cancellata in seguito alla notizia, diffusa domenica, della positività al Covid-19 di Grigor Dimitrov.

Immediatamente sono scattati i controlli ed i tamponi per tutti i tennisti coinvolti nell’esibizione ed entrati in contatto con il bulgaro con il risultato che, oltre a lui, anche Borna Coric, Viktor Troicki e lo stesso Novak Djokovic sono stati trovati positivi.

Nonostante tutti siano più o meno asintomatici, l’unico ad aver destato qualche sospetto era stato proprio il bulgaro, visibilmente provato nel suo unico incontro disputato a Zara, sabato proprio contro Coric, la situazione ha generato non poche polemiche per aver forse sottovalutato lo stato attuale d’emergenza, costringendo adesso tutti i protagonisti ad osservare un isolamento di quattordici giorni.

Va anche detto che l’intera kermesse è stata realizzata nel rispetto delle normative al momento previste in questi stati, nello specifico Serbia e Croazia che non prevedono, per le manifestazioni sportive, particolari restrizioni in termini di pubblico e di svolgimento della competizione.

Senz’altro, però, si tratta di un duro colpo per l’intero movimento tennistico nel momento in cui ancora ci si interroga sull’eventualità o meno di tornare a giocare in questo 2020 e, sebbene la speranza sia ancora quella di ricominciare il prossimo 3 agosto, ulteriori aggiornamenti arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.

