Tennis, i convocati dell’Italia per la Coppa Davis

Il capitano Fabio Volandri ha ufficializzato i convocati dell’Italia per la prossima Coppa Davis, al via il 25 novembre in quel di Torino. C’è il meglio che il tennis azzurro possa offrire: da Berrettini (numero 7 del ranking), ai giovani Sinner e Musetti, alla prima convocazione in Nazionale.

È quasi tempo di Coppa Davis: la stagione del grande tennis si chiude con la Coppa Davis, in programma dal 25 novembre dopo le ATP Finals. Toccherà a Torino ospitare l’evento insieme a Innsbruck e Madrid, sede delle semifinali e finali (3-5 dicembre).

Ieri, la Federtennis ha ufficializzato la lista dei cinque convocati stilata dal capitano Fabio Volandri. C’è la crème del tennis italiano, a cominciare da Matteo Berrettini, numero 7 del ranking mondiale e punta di diamante della spedizione, per passare ai due millennials Sinner e Musetti, entrambi alla prima convocazione.

Per l’altoatesino, in particolare, l’occasione di vestire la maglia azzurra si tramuta in possibilità di dimostrare sul campo l’attaccamento al tricolore, dopo le critiche che ne avevano accompagnato la decisione di disertare le Olimpiadi.

Il quintetto è completato dagli innesti di Lorenzo Sonego, anche lui alla prima convocazione, frutto di un’annata che l’ha visto vincere il “Sardinia Open” e attestarsi alla posizione 21 della graduatoria ATP, suo best ranking finora, e Fabio Fognini, che darà un gran contributo soprattutto in termini di affidabilità ed esperienza, qualora ve ne fosse bisogno.

I cinque convocati azzurri per la Coppa Davis: foto tratta dal profilo Twitter della Federtennis

Coppa Davis 2021: il calendario degli azzurri

La Coppa Davis 2021 sarà strutturata in sei gironi da tre squadre ciascuno. Ai quarti di finale accedono le vincenti di tutti i gironi, più le due migliori seconde.

L’Italia è inserita nel gruppo E con Ecuador e Stati Uniti. La prima gara, contro la squadra a stelle e striscie, si disputerà il 26 novembre, mentre il giorno dopo toccherà all’Ecuador . Sono previsti tre match per gara: un doppio e due singoli, cui prendono parte i due giocatori meglio piazzati nel ranking che si sfidano in maniera diretta (numero uno contro numero uno e numero due contro numero due).

Isner, Opelka o Fritz? Due di questi tre dovranno affrontare Berrettini e Sinner. Mentre, per ciò che concerne l’Ecuador , esso ha il suo punto di forza maggiore nella coppia formata da Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, nel 2019 ai vertici mondiali della classifica di doppio, dopo aver vinto Wimbledon e US Open.

Passati i gironi, gli azzurri si troveranno di fronte la vincente del gruppo F (Serbia, Germania, Austria).

Coppa Davis 2021: la composizione dei gironi

Gruppo A: Spagna, Russia, Ecuador

Gruppo B: Canada, Kazakistan, Svezia

Gruppo C: Francia. Gran Bretagna, Rep. Ceca

Gruppo D: Croazia, Australia, Ungheria

Gruppo E: Italia, USA, Colombia

Gruppo F: Spagna, Germania, Austria

Coppa Davis 2021: i convocati delle 18 Nazionali

Spagna: Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Augut, Feliciano Lopez, Marcelo Granollers, Carlos Alcaraz

Russia: Danill Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov, Evgeny Donskoy

Ecuador: Emilio Gomez, Robert Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Cayetano March

Canada: Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Brayden Schnur, Peter Polansky

Kazakistan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Andrey Golubev

Svezia: Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Andre Goransson

Francia: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut

Gran Bretagna: Cameron Norrie Daniel Evans, Joe Salisbury, Neal Skupski

Repubblica Ceca: Jiri Vesely, Thomas Machac, Zdenek Kolar, Jiri Lehecka, Lukas Rosol

Croazia: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Nikola Mektic, Mate Pavic

Australia: Alex De Minaur, John Millman, Jordan Thompson, Alexey Popyrin, John Peers

Ungheria: Marton Fucsovics, Attila Balazs, Zsombor Piros, Fabian Marozsan, Mate Valkusz

USA: John Isner, Reilly Opelka, Taylor Fritz, Jack Sock, Rajeev Ram

Italia: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Ecuador: Daniel Galan, Nicolas Mejia, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah

Serbia: Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere, Miomir Kecmanovic

Germania: Jan Lennard Struff Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Kevin Krawietz, Tim Puetz

Austria: Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer, Oliver Marach, Philipp Oswaldì





