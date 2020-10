Tennis, ATP Vienna: Sonego sfida Djokovic, si ritira Sinner

Bilancio a metà per gli azzurri nell’ATP 500 di Vienna, in parte positivo, in parte negativo e non senza rammarico con una sfida che non si saprà mai cosa avrebbe potuto riservare.

Lorenzo Sonego rappresenta la metà positiva, il tennista piemontese classe 1995, rientrato in tabellone come lucky loser in virtù del forfait di Diego Schwartzman, ha piegato in due tie break, salvando anche set point nel primo, il polacco Hubert Hurkacz (7-6 7-6).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Nei quarti di finale l’azzurro è atteso da una sfida super prestigiosa contro il numero uno del mondo Novak Djokovic che, già nella giornata di mercoledì, aveva strappato il suo pass negli ultimi otto del torneo grazie alla vittoria su Borna Coric (7-6 6-3).

La metà negativa risiede, invece, nel ritiro, dopo appena cinque minuti e tre game terminati, di Jannik Sinner messo ko da un problema al piede dopo pochi scambi del suo incontro, molto atteso, contro il russo Andrey Rublev (2-1 ritiro), top ten ed in continua imponente crescita.

Oggi il russo sfiderà per un posto in semifinale il campione uscente e seconda testa di serie del torneo Dominic Thiem che, piuttosto agevolmente, in due set, ha piegato il cileno Christian Garin (6-3 6-2).

Vittoria in rimonta per un altro tennista russo, numero quattro del tabellone, Daniil Medvedev che, a differenza di quanto successo a febbraio a Rotterdam, ha trovato la chiave per imporsi alla distanza contro il canadese Vasek Pospisil (4-6 6-3 6-2), a suon di ace, ben 17 alla fine del match.

Esce di scena, invece, il numero tre del seeding, e numero cinque della classifica mondiale, Stefanos Tsitsipas che, dopo aver vinto il primo set al tie break, ha subito la veemente reazione di Grigor Dimitrov, bravo a salvare entrambe le palle break concesse nel parziale decisivo, evitando così di rimettere in gioco l’avversario (6-7 6-4 6-3).

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP 500 di Vienna.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS