Tennis, ATP: Edmund supera Seppi a New York, vince ancora Monfils

Tra il veloce indoor di Rotterdam e New York e la terra rossa di Buenos Aires, il circuito maschile ATP ha ospitato tre eventi ed incoronato altrettanti campioni in questa nuova settimana del 2020 tennistico.

ATP 250 NEW YORK

Si ferma in finale l’ottima settimana di Andreas Seppi nel torneo newyorchese nel quale ha tentato di conquistare il quarto titolo della carriera, alla decima finale sul circuito.

Il tennista azzurro ha ceduto in due set ad un ritrovato Kyle Edmund, ex top 15 alla fine del 2018 e un po’ scivolato in classifica nel corso dell’ultimo anno.

Edmund si è imposto in due set (7-5 6-1) in circa 80 minuti di gioco con un po’ più di battaglia nel primo parziale, chiuso con un solo break proprio nel dodicesimo e conclusivo game del set.

Per il tennista britannico si tratta del secondo titolo della carriera, il primo dall’autunno del 2018, con conseguente risalita anche in classifica nella quale rientrerà tra i primi 50 giocatori del mondo in posizione numero 45.

ATP 500 ROTTERDAM

Bis di Gael Monfils non solo proprio nel torneo olandese dopo il successo ottenuto dodici mesi fa ma anche rispetto alla scorsa settimana che l’aveva già incoronato campione nel torneo di Montpellier.

Il tennista francese ha prolungato a nove la sua striscia di vittorie consecutive mettendo così già in bacheca il secondo titolo del suo 2020 grazie al successo, in due set, ai danni del giovane canadese Felix Auger Aliassime (6-2 6-4).

ATP 250 BUENOS AIRES

Primo titolo della carriera per il giovane norvegese Casper Ruud, da alcuni spesso protagonista in questi tornei sul rosso in Sudamerica nel mese di febbraio e quest’anno finalmente vincente.

Ruud, dopo aver espresso un buon tennis lungo tutto l’arco della settimana superando teste di serie e specialisti del rosso, ha avuto la meglio, in finale, sul lucky loser portoghese Pedro Sousa (6-1 6-4).

Come detto, per il classe ’98 norvegese si tratta del primo trionfo in carriera che significa anche balzo in avanti in classifica a ridosso dei primi 30 del mondo, in posizione numero 34, pronto ad essere ancora tra i protagonisti, in una nuova settimana, nel torneo di Rio de Janeiro.

