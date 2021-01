Tennis, ATP e WTA: gli esordi degli azzurri nel 2021 tra Antalya, Delray Beach ed Abu Dhabi

Il countdown sta per finire, la stagione tennistica 2021, sia ATP che WTA, è alle porte con ben tre eventi ad inaugurare l’anno in attesa, poi, di volare in Australia per quarantena e tornei fino alla fine del mese di febbraio.

Tra i tornei di Antalya e Delray Beach al maschile e quello di Abu Dhabi al femminile, sono diverse le occasioni per numerosi giocatori e giocatrici di fare il primo passo in questo nuovo anno e la presenza azzurra nei vari eventi non è da sottovalutare.

Cinque i nomi presenti nel tabellone principale dell’ATP 250 sul cemento di Antalya, nell’ordine Matteo Berrettini, prima testa di serie del torneo, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso, mentre nelle qualificazioni figurano i nomi di Andrea Arnaboldi e Andrea Pellegrino.

Nel torneo di pari livello a Delray Beach, invece, si scorge soltanto il nome di Gianluca Mager nel main draw con nessun altro azzurro presente nemmeno nel tabellone cadetto.

Per quanto riguarda la ragazze la stagione inizierà addirittura con un nuovo WTA 500, fino allo scorso anno un Premier, nella capitale degli Emirati Arabi, Abu Dhabi e al via, oltre a diverse top ten, ci saranno Martina Trevisan e Jasmine Paolini con la sola Jessica Pieri, invece, nel tabellone di qualificazione.

Insomma, tutto è pronto, nei prossimo giorni verranno svelati i tabellone con i sorteggi del primo turno e la stagione 2021 potrà ufficialmente inizierà e fin da subito si proverà a parlare italiano.

GLI AZZURRI IN CAMPO NEI PRIMI TORNEI DEL 2021

ATP 250 ANTALYA

MATTEO BERRETTINI FABIO FOGNINI JANNIK SINNER STEFANO TRAVAGLIA SALVATORE CARUSO

NEL TABELLONE DI QUALIFICAZIONE

ANDREA ARNABOLDI ANDREA PELLEGRINO

ATP 250 DELRAY BEACH

1.GIANLUCA MAGER

WTA 500 ABU DHABI

MARTINA TREVISAN JASMINE PAOLINI

NEL TABELLONE DI QUALIFICAZIONE

JESSICA PIERI

