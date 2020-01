Tennis, ATP CUP: tutti i risultati del quinto giorno

Cadono ancora Grecia e Germania. Il Belgio rimonta la Bulgaria. Gran Bretagna, no problems.

Il quinto giorno di torneo si apre con Gran Bretagna- Moldavia e Belgio-Bulgaria.

SYDNEY- Nella prima sfida è la GB a sorridere. I britannici passeggiano e vincono tre a zero.

Norrie ed Ellas passano senza grandi problemi rispettivamente contro Cozbinov e Albot, entrambi 6-2 6-2. Risultato quasi identico nel doppio. J.Murray e Salisbury danno il colpo letale battendo i due giocatori moldavi 6-2 6-3.

Il Belgio invece perde la prima partita con Darcis nettamente sconfitto da Kuzmanov 0-6 3-6. A vendicare il connazionale è Goffin. Il capitano della spedizione belga parte male nel primo set con Dimitrov vincendo poi gli altri due: 4-6 6-2 6-2.

Nella sfida decisiva incredibile rimonta di Gille-Vliegen che superano 3-6 6-2 10-5 Dimitrov e Lazarov.

PERTH- Nel girone dell’Italia ( il D, dal quale siamo stati eliminati già prima della vittoria per 3-0 contro gli Stati Uniti), la Russia vince 3-0 contro la Norvegia.

In un’ora di gioco Khachanov abbatte Durasovic 6-2 6-1. Medved bissa con la vittoria per 6-3 7-6 (6) su Ruud. I russi non lasciano nemmeno le briciole. Gabashvili e Kravchuk completano l’opera con il 7-6 (4) 6-2 sui due malcapitati.

BRISBANE- Il Canada rimonta ed elimina la Germania. Struff illude con la vittoria per 6-1 6-4 contro Auger-Allasime. Zverev, invece, delude: il numero sette, partito male e arrivato peggio in questo torneo, cade 6-2 6-2 con Shapovalov.

La bella vede uscire vincitori i due canadesi: 3-6 (4) 6-7 su Krawietz e Miel.

Malissimo anche la Grecia di Tsitsipas: contro il numero sei, Kyrgios passa (7) 6-7 7-6 (3) (5) 6-7. Millman rischia poi di gettare tutto alle ortiche nel match con Pervolarakis il vantaggio perdendo il primo parziale, salvo poi imporsi negli altri due: 6-4 1-6 (7) 6-7.

A sigillare il successo sono poi Guccione e Peers che liquidano Kalovelonis e P.Tsitsipas 6-3 6-4.

RISULTATI IN BREVE

SYDNEY (Gruppo C)

Gran Bretagna- Moldavia 3-0

Norrie (GB) b. Cozbinov (MOL) 6-2 6-2; Evans ( GB) b. Albot (MOL) 6-2 6-2; J.Murray/ Salisbury (GB) b. Albot/ Cozbinov (MOL) 6-2 6-3.

Belgio-Bulgaria 2-1

Kuzmanov (BUL) b. Darcis (BEL) 6-0 6-3; Goffin (BEL) b. Dimitrov (BUL) 4-6 6-2 6-2; Gille/Vliegen (BEL) b. Dimitrov/Lazarov 3-6 6-4 10-7.

PERTH ( Gruppo D)

Russia-Norvegia 3-0

Medvedev (RUS) b. Ruud (NOR) 6-3 7-6 (6); Khachanov (RUS) b. Durasovic (NOR) 6-2 6-1; Gabashivili/Krauchuk (RUS) b. Durasovi/Ruud (NOR) 7-6 (4) 6-4.

ITALIA- STATI UNITI 3-0

Fognini (ITA) b. Iner (USA) 6-4 7-6 (5); Travaglia (ITA) b. Fritz (USA) 7-6 (3) 7-6 (1); Bolelli/Fognini (ITA) b. Krajicek/Ram (USA) 6-4 (5)6-7 10-3.

BRISBANE (GIRONE F)

GERMANIA- CANADA 1-2

Struff (GER) b. Auger-Allasime (CAN) 6-1 6-4; Shapovalov (CAN) b. Zverev (GER) 6-2 6-2; Auger- Allasime/ Shapovalov (CAN) b. Krawietz e Miel (GER) 3-6 (4) 6-7.

GRECIA- AUSTRALIA 0-3

Kyrgios (AUS) b. Tsitsipas (GRE) (7) 6-7 7-6 (3) (5) 6-7; Millman (AUS) b. Pervolarakis (GRE) 6-4 1-6 (7) 6-7; Guccione/Peers (AUS) b. Kalovelonis/P.Tsitsipas 6-3 6-4.

