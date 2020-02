Tennis, ATP: Coric elimina Sonego, sospeso Mager contro Thiem

Tra la terra rossa di Rio de Janeiro, il cemento all’aperto di Delray Beach ed il veloce indoor di Marsiglia, sono ben tre gli eventi del circuito ATP che questa settimana assegnano punti e gloria.

ATP 500 RIO DE JANEIRO

L’appuntamento più prestigioso della settimana, in termini di montepremi e punti, è quello sulla terra rossa di Rio de Janeiro, nobilitato, tra l’altro dalla presenza del numero quattro del mondo Dominic Thiem.

Nei quarti di finale, condizionati dalla pioggia ed infatti non ancora terminati, è uscito di scena Lorenzo Sonego che, dopo aver brillantemente superato il serbo Dusan Lajovic, secondo favorito del seeding, ha ceduto in due set al croato Borna Coric (7-6 6-3), testa di serie numero cinque.

Sospeso, invece, l’incontro dell’altro azzurro ancora in gara, il qualificato ligure Gianluca Mager che, prima che la pioggia costringesse gli organizzatori a rimandare ad oggi l’esito del match, conduceva a sorpresa nel punteggio, avanti di un set e 2-1 nel secondo, contro il numero uno del tabellone Dominic Thiem.

Nell’altro quarto di finale che si è completato, invece, vittoria in tre set, in rimonta, per il cileno Christian Garin, campione due settimane fa a Cordoba, contro il qualificato argentino Federico Coria (2-6 6-3 7-5).

ATP 250 MARSIGLIA

Cade a sorpresa il primo favorito del seeding nel torneo francese di Marsiglia, ovvero il russo Daniil Medvedev che ha racimolato appena quattro giochi, tutti nel primo parziale, contro il beniamino di casa Gilles Simon (6-4 6-0).

Il tennista transalpino in semfinale se la vedrà contro un altro giovane nuovo volto del circuito, il talentuoso canadese Felix Auger-Aliassime che in due set, soffrendo solo nel primo, ha superato il qualificato bielorusso Egor Gerasimov (7-5 6-2).

Nella parte bassa del tabellone, invece, avanza il campione in carica, il greco Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto in due set il canadese Vasek Pospisil (7-5 6-3) ed affronterà ora il kazako Alexander Bublik che, invece, ha sorpreso, in tre set, il numero quattro del main draw, Denis Shapovalov (7-5 4-6 6-3).

ATP 250 DELRAY BEACH

Avanza in semifinale, nel torneo della Florida, il numero due del tabellone, il canadese Milos Raonic, in realtà primo favorito in virtù del forfait, ad inizio torneo, del numero uno del seeding Nick Kyrgios.

L’ex numero tre del mondo ha sconfitto in due set lo statunitense Steve Johnson (7-6 6-3) ed adesso se la vedrò contro un altro giocatore di casa, il giovane Reilly Opelka che, in due set, ha piegato il coreano Soonwoo Kwon (6-3 6-4).

Nella parte alta del tabellone, invece, il francese Ugo Humbert, vittorioso in due set sul campione dell’edizione 2018 Frances Tiafoe (6-1 6-2), sfiderà per un posto in finale il giapponese Yoishihito Nishioka che, in rimonta, ha piegato alla distanza la giovane wild card statunitense Brandon Nakashima (3-6 7-6 6-4).

