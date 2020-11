Tennis, ATP Challenger Parma: buon esordio per Musetti, subito fuori Gaio e Pellegrino

Una giornata tra luci ed ombre per gli italiani nell’ATP Challenger di Parma con alcune sconfitte pesanti, delle conferme importanti ed un paio di derby che, per natura, portano un po’ il sorriso ed un po’ no.

Buon esordio nel torneo per Lorenzo Musetti, numero quattro del seeding, 124 del ranking mondiale, in continua ascesa in questa seconda parte del 2020, e che in due set ha superato il connazionale Fabrizio Ornago rientrato in tabellone come lucky loser (6-3 7-5).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Nel prossimo turno Musetti sarà impegnato in un altro derby contro l’azzurro Roberto Marcora che, già in uno scontro tra italiani, al primo turno, si è imposto su Stefano Napolitano (6-3 6-4) in due set.

Subito, fuori, invece, il numero cinque del tabellone, Federico Gaio che, in tre set, dopo due ore e quarantadue minuti di gioco, ha ceduto al francese Quentin Halys (6-7 7-6 6-4) che ha messo a segno, in 17 turni di battuta, ben 27 ace.

Out all’esordio anche Andrea Pellegrino che, dopo la prima partita vinta nel circuito maggiore a Santa Margherita di Pula, non si è ripetuto sul veloce indoor di Parma, subito sconfitto dal tedesco Cedrik Marcel Stebe (3-6 6-4 6-4).

Another Italian teen to watch. 👀🇮🇹



Two weeks after making his @atptour debut in Antwerp, 17-year-old Luca Nardi earns his first #ATPChallenger win at the Parma Indoors.



📸 @meftennisevents pic.twitter.com/ZWWqRMcyLP — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 3, 2020

Nulla da fare anche per il giovane Matteo Gigante, rientrato come lucky loser e subito fuori per mano del belga Kimmer Coppejans (5-7 6-3 6-3), mentre va a Luca Nardi il derby tra giovani da tenere sottocchio, vincente in tre set, dopo due ore di lotta, su Giulio Zeppieri (7-5 5-7 6-4).

Infine, si ritira dal torneo il numero tre del tabellone, lo statunitense J.J. Wolf che, in svantaggio di un set e di un break, ha alzato bandiera bianca per un problema all’inguine contro lo sloveno Blaz Kavcic (6-3 2-0 ritiro).

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP Challenger di Parma.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi (in campo Arnaboldi, Vanni e Viola).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS