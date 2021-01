Tennis, ATP Challenger: Gaio avanza a Quimper, pioggia ad Antalya

Giornate completamente differenti nei due ATP Challenger in programma questa settimana, da una parte, sul veloce indoor di Quimper, hanno fatto il loro esordio diversi protagonisti, dall’altra, sulla terra rossa all’aperto di Antalya, la pioggia ha condizionato tutto.

Avanza al secondo turno il numero cinque del tabellone francese Federico Gaio che, in circa novanta minuti di gioco, ha avuto la meglio sull’ex top ten Ernests Gulbis (6-4 7-6), in un incontro che ha visto l’azzurro pragmatico nei momenti cruciali.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Un solo break ha deciso il primo parziale, nel nono game, poi, nel secondo, Gaio ha dovuto recuperare uno svantaggio iniziale prima di trascinare il set al tie break conquistato con un allungo finale di quattro punti consecutivi.

Nel prossimo turno Gaio se la vedrà contro il vincente della sfida tra il francese Maxime Janvier, numero 210 del mondo, ed il giovane statunitense Brandon Nakashima, numero 170 della classifica ATP.

Nulla da fare, invece, per Roberto Marcora che, nel suo incontro di primo turno, ha trovato subito la sconfitta battuto in due set, nettamente e velocemente, dal francese, classe 1998, Evan Furness (6-2 6-1), numero 447 del mondo.

🇫🇷🎾 OPEN DE QUIMPER



Superbe victoire d'@FurnessEvan, qui s'impose face à Marcora 6-2 6-1 !



La régularité d'Evan a rendu dingue l'Italien ! Au deuxième tour, il jouera contre l'Autrichien Rodionov ou contre @lacouac. @OpendeQuimper #ATP #Challenger #Quimper pic.twitter.com/1lnyrm4n0v — Coup Droit Croisé (@TennisFR6) January 25, 2021

Infine, per quanto riguarda gli altri due match in programma, vittoria in tre set per l’uzbeko Denis Istomin ai danni dello slovacco Lukas Lacko (6-3 6-7 7-6) e del francese Gregoire Barrere nel derby contro il connazionale Hugo Gaston (6-3 6-4).

Nessun incontro, invece, ad Antalya dove la pioggia, in questi primi giorni del torneo, davvero non sta dando tregua con il tabellone di qualificazione ancora da completare e quello principale, ovviamente, ancora fermo ai match di primo turno.

#Tenis #Antalya #Etcheverry Sigue la lluvia en Antalya, Turquía x lo q el debut del platense Tomas Etcheverry (258 ATP)🇦🇷 vs Andrea Arnaboldi (232)🇮🇹 en la Qualy del Challenger turco, como el resto d los partidos d la clasificación, está demorado. Habrá q esperar q pare☔️ pic.twitter.com/Kn9koZTG1W — AADamelio64 (en 🏠) (@ADamelio64) January 25, 2021

Tempo permettendo oggi, in programma, possibile doppio impegno per i ragazzi nelle qualificazioni, Moroni, Pellegrino e Arnaboldi, ed esordio già nel tabellone principale per Musetti e Giustino.

QUI, per l’ordine di gioco dell’ATP Challenger di Quimper.

QUI e QUI, per i tabelloni dell’ATP Challenger di Quimper e dell’ATP Challenger di Antalya.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS