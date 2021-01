Tennis, ATP Challenger Antalya: Musetti già ai quarti, vittorie per Lorenzi e Giannessi, out Giustino

Una giornata incredibilmente intensa dopo ben quattro giorni di pioggia e così l’ATP Challenger di Antalya, che si disputa sulla terra rossa all’aperto, ha potuto finalmente vedere del tennis giocato.

Protagonista di questo giovedì è senz’altro Lorenzo Musetti, quinta testa di serie del tabellone turco, che ha prima lasciato due giochi al cileno Alejandro Tabilo (6-2 6-0) e poi quattro all’indiano Ramkumar Ramanathan (6-0 6-4), centrando così già l’accesso ai quarti di finale.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Stessa sorte anche per il numero uno del seeding e principale favorito del torneo, lo spagnolo Jaume Munar che, nel doppio impegno, ha sconfitto prima il connazionale Carlos Taberner (6-3 6-4) e poi il ceco Zdenek Kolar (6-2 6-4).

Musetti parte bene in Turchia❗

Netta vittoria di Lorenzo nel primo turno del Challenger di Antalya, battuto Alejandro Tabilo (169 ATP) per 6-2 6-0 💪🇮🇹



Eliminati nelle qualificazioni Moroni, Arnaboldi e Pellegrino. pic.twitter.com/ptROXXGOeW — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) January 28, 2021

Buona la prima per Alessandro Giannessi e Paolo Lorenzi vincitori, un po’ a sorpresa, sicuramente contro pronostico, contro due teste di serie, il ligure contro il numero sette, lo slovacco Jozef Kovalik (6-4 7-5), il toscano, invece, contro il numero sei, il tedesco Daniel Altmaier (6-4 6-2).

Subito fuori, invece, Lorenzo Giustino che, in uno dei primi incontri della giornata, aveva ceduto in quasi due ore e mezza di gioco, in tre set, proprio al ceco Kolar (6-3 3-6 7-5) poi sconfitto, come detto, da Munar.

Giannessi ✅

Lorenzi ✅

Giustino ❌

In Turchia, nel torneo Challenger di Antalya 1, passano il turno Giannessi (6-4 7-5 a Kovalic) e Paolo Lorenzi (6-4 6-2 ad Altmaier), sconfitto invece Lorenzo Giustino contro Kolar. pic.twitter.com/BDPsFHfte0 — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) January 28, 2021

Infine, nessuna buona notizia dal tabellone di qualificazione con i tre italiani in gara tutti eliminati all’esordio, Gian Marco Moroni sconfitto al tie break del terzo set (10 punti a 8) dal turco Yanki Erel (6-3 3-6 7-6), Andrea Arnaboldi sbattuto contro l’argentino Tomas Martin Etchverry (6-2 6-4) ed Andrea Pellegrino superato da Facundo Mena (4-6 6-3 6-3).

QUI, per il tabellone completo dell’ATP Challenger di Antalya.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS