Tennis, ATP: avanzano Tiafoe e Humbert, si qualifica Caruso

Anversa e Colonia, il circuito ATP continua a proporre eventi in questa coda di stagione in attesa di tornei ancora più prestigiosi previsti nelle prossime settimane tra Vienna, Parigi e, soprattutto, Londra.

Nel torneo di Anversa, l’European Open, esordio vincente per lo statunitense Frances Tiafoe che, in due set, in poco più di ottanta minuti di gioco, ha piegato il numero sei del tabellone, il serbo Dusan Lajovic (6-3 7-6).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Buon esordio anche per il giovane francese Ugo Humbert a segno in due set contro il belga Kimmer Coppejans (6-4 6-3), entrato in tabellone con una wild card, e per Feliciano Lopez che, cedendo appena cinque giochi, si è imposto su Tommy Paul (6-3 6-2).

Vittoria ed ingresso nel tabellone principale per Salvatore Caruso che, accreditato della prima testa di serie nel tabellone di qualificazione, ha superato il giapponese Yuichi Sugita (6-3 6-4) in due set, ed oggi sfiderà il britannico Daniel Evans.

Nel secondo appuntamento a Colonia, invece, archiviato il successo di Alexander Zverev, spazio di nuovo ai primi turni con la vittoria a sorpresa di Steve Johnson sull’ex numero tre del mondo Marin Cilic (7-6 6-4), davvero deludente in questa stagione.

Tra le altre vittorie di giornata da segnalare quelle dei francesi Adrian Mannarino e Gilles Simon, rispettivamente contro gli australiani Alexei Popyrin (6-2 6-2) e Jordan Thompson (6-3 7-5), così come quella del giovane serbo Miomir Kecmanovic, in rimonta sull’indiano Sumit Nagal (4-6 7-6 6-1).

Infine, successi un po’ contro pronostico, soprattutto per lo score, per il giapponese Yoshihito Nishioka e per il qualificato bielorusso Egor Gerasimov, il primo vincente contro il britannico Kyle Edmund (6-4 6-0), il secondo, invece, contro la wild card Daniel Altmaier (6-1 6-0).

QUI, per il tabellone dell’ATP 250 di Anversa.

QUI, per il tabellone dell’ATP 250 di Colonia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS