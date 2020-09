Tennis, ATP Amburgo: esordio facile per Tsitsipas, avanzano anche Rublev e Bautista Agut

Poche sorprese nel mercoledì sulla terra rossa del torneo ATP 500 di Amburgo, diverse teste di serie impegnate, tutte vincenti ed avanti nel tabellone.

A partire dal numero due del seeding Stefanos Tsitsipas, primo favorito adesso in seguito all’uscita di scena di Daniil Medvedev, che ha lasciato appena quattro giochi al britannico Daniel Evans (6-3 6-1) in una sfida mai in discussione chiusa in meno di un’ora di gioco.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Continua in tre set la corsa di altre due teste di serie, il numero quattro del tabellone Roberto Bautista Agut e il numero cinque Andrey Rublev, entrambi vincenti, sulla lunga distanza, contro il tedesco Dominik Koepfer (6-3 3-6 6-3) e contro il qualificato statunitense Tommy Paul (6-1 3-6 6-2).

Avanzano ai quarti di finale anche il kazako Alexander Bublik, lucky loser, che ha piegato in due set il canadese Felix Auger-Aliassime (6-4 6-2) così come il cileno Christian Garin, cliente scomodo sul rosso e a segno contro il tedesco Yannick Hanfmann (6-2 7-6).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Infine, vittoria all’esordio anche per il recente semifinalista degli Internazionali d’Italia, il norvegese Casper Ruud che, dopo aver vinto il primo set, ha approfittato del ritiro di Benoit Paire (6-4 2-0 ritiro), non ancora in condizione in seguito alla positività al Coronavirus.

QUI, per il tabellone completo dell’ATP 500 di Amburgo.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi (in campo anche Fabio Fognini).

