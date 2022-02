Superlega volley maschile: i risultati della ventitreesima giornata

Superlega volley maschile, risultati della ventitreesima giornata: vittorie per Civitanova, Perugia e Trento. Si ferma Modena.

La ventitreesima giornata di Superlega volley maschile assiste alla corsa imperterrita delle tre formazioni di testa. Perugia, capolista con 13 punti di margine su Civitanova (ma anche tre gare in più), batte la Tonno Callipo, in un match che ha visto i calabresi dare del filo da torcere ai vicecampioni d’Italia (25-27; 21-25; 23-25).

Grbic si affida nuovamente alle schiacciate di bomber Rychlicki (18 punti al 60%), oltre a un Leòn sempre in doppia cifra (14 punti con un notevole impatto in battuta, grazie a tre aces). A Perugia risponde presente Civitanova. La squadra di Blengini piazza una vittoria importante sul difficile campo di Taranto (26-28; 19-25; 23-25). Tre i giocatori in doppia cifra, con lo “Zar” Zaytsev autore di 16 punti, tra cui due muri.

Bene anche Trento, che sbanca il campo di Piacenza dopo aver perso il primo set (25-23; 15-25; 17-25; 14-25). La squadra di Lorenzetti ringrazia un Lavia in grande forma: 22 punti per lo schiacciatore italiano, che mantiene una percentuale del 63%.

Tra gli anticipi del sabato, si segnala la sconfitta al tie break di Modena in casa contro Latina (31-33; 12-25; 25-19; 25-17; 8-15). La squadra di Giani mantiene il quarto posto in classifica, inseguita a cinque lunghezze da Milano, che rifila un secco 0-3 a Padova (18-25; 20-25; 22-25), grazie ai 14 punti di Patry (col 57% di efficacia).

Perde ancora il fanalino di coda Ravenna, fermo a due punti in classifica. Verona si porta a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza battendo i romagnoli in quattro set (21-25; 15-25; 26-24; 20-25).

