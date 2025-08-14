Supercoppa UEFA, debutto da incubo per Chevalier: i tifosi PSG rimpiangono Donnarumma

Donnarumma - Stadiosport.it

Il debutto di Lucas Chevalier con la maglia del Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA contro il Tottenham non è stato quello che il portiere francese si augurava. L’ex Lille, arrivato per circa 40 milioni di euro più bonus e scelto da Luis Enrique come erede di Gianluigi Donnarumma, ha commesso due gravi errori che hanno acceso il dibattito tra i tifosi parigini e riacceso il rimpianto per l’estremo difensore italiano, grande protagonista della scorsa Champions League.

La scelta di escludere Donnarumma, vero eroe della cavalcata europea del PSG, aveva già alzato la pressione su Chevalier ancor prima del fischio d’inizio. E al Friuli di Udine, la tensione si è trasformata in un pomeriggio difficile per il nuovo numero uno.

Sul primo gol subito, l’azione è partita da una conclusione di Palhinha finita sulla traversa, con Micky van de Ven lesto a ribadire in rete. Ma è il secondo gol a scatenare le critiche: su punizione di Pedro Porro, il colpo di testa in tuffo di Cristian Romero ha trovato Chevalier completamente impreparato, con il pallone che ha piegato le sue mani e si è infilato in porta.

Sui social, i commenti dei tifosi non si sono fatti attendere: molti hanno ironizzato immaginando Donnarumma “a casa a ridere” davanti alla tv, altri hanno sottolineato che l’italiano “quella palla l’avrebbe parata a occhi chiusi”. Per tanti, pur con i suoi limiti nel gioco con i piedi, l’ex Milan resta “il miglior pararigori e shot-stopper al mondo”, qualità che in questa gara sono sembrate mancare al nuovo acquisto.

La stagione è appena iniziata, ma il paragone tra Chevalier e Donnarumma è già partito in salita per il francese. Ora toccherà a lui dimostrare di poter reggere la pressione e di meritarsi la fiducia concessagli dal club, in un contesto dove ogni errore rischia di pesare come un macigno.