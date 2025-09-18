Supercoppa Italiana 2025: Chi si affronterà in Semifinale e Finale e Quando si giocheranno le partite

Supercoppa Italiana 2025 - Stadiosport.it

La Supercoppa Italiana si giocherà ufficialmente a Riyad, con le due semifinali fissate per dicembre: Napoli-Milan il 18 e Bologna-Inter il 19, mentre la finale è in programma il 22 dicembre.

Il torneo mantiene il formato a Final Four, introdotto la scorsa stagione. Non si tratta quindi più della classica sfida tra vincitori di Serie A e Coppa Italia, ma di una competizione che include anche le finaliste sconfitte delle due manifestazioni.

I campioni d’Italia del Napoli affronteranno i rossoneri, battuti in finale di Coppa Italia, mentre i detentori della Coppa, ovvero il Bologna, sfideranno l’Inter, seconda classificata in campionato. Le due vincitrici si contenderanno il trofeo il 22 dicembre.

La sede era rimasta in dubbio fino a poche settimane fa, poiché l’Arabia Saudita detiene i diritti per ospitare la competizione, ma non era ancora chiaro se avrebbe esercitato l’opzione. Ora è arrivata la conferma: la Supercoppa Italiana 2025 si disputerà a Riyad.

Nella scorsa edizione, il Milan si era aggiudicato il titolo battendo l’Inter in finale.