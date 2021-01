Supercoppa Italiana 2020, il Napoli comunica: “Niente rinvio, regolarmente in campo contro la Juventus”

Niente rinvio: Napoli e Juventus disputeranno regolarmente la gara di Supercoppa Italiana il prossimo 20 gennaio a Reggio Emilia. La società campana ha infatti confermato, attraverso un comunicato ufficiale, la propria presenza al Mapei Stadium. Questo dopo che, nei giorni scorsi, era circolata una voce secondo la quale Aurelio De Laurentiis avesse chiesto il rinvio della gara in primavera. Un’indiscrizione che il Napoli ha confermato, ma di cui ha voluto specificare le ragioni:



“La Società Sportiva Calcio Napoli – si legge nel comunicato – parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico“.



Nelle intenzioni di De Laurentiis, specifica la nota, il ricavato della vendita dei biglietti sarebbe stato successivamente destinato alla ricerca contro il Covid-19. Una proposta che la Lega ha però respinto. La Supercoppa Italiana si disputerà come da calendario, il 20 gennaio, nella cornice del “Mapei”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS