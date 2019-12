Supercoppa Italiana 2019, probabili formazioni Juventus-Lazio: dubbio tridente per Sarri, Inzaghi coi titolarissimi

Le probabili formazioni della partita tra Juventus e Lazio che domani alle ore 17:45 si contenderanno la Supercoppa Italiana 2019. Sarri deve ancora decidere se utilizzare il tridente, Inzaghi punterà sugli uomini migliori.

Domani alle ore 17:45 al King Saud University Stadium di Riad, Juventus e Lazio si contenderanno la Supercoppa Italiana 2019, primo trofeo stagionale. I bianconeri vogliono vendicarsi dopo la sconfitta subita in campionato, ma sono consapevoli che i biancocelesti sono dei bruttissimi clienti.

La Juventus, dopo la sconfitta dell’Olimpico, ha subito risposto presente in campionato con due belle vittorie contro Udinese e Sampdoria. Vittorie che non sono solo state convincenti dal punto di vista del risultato, ma anche del gioco dove si è vista una squadra più fluida e più sicura delle sue grandissime qualità.

Non è stata da meno la Lazio che è riuscita a battere il Cagliari alla Sardegna Arena segnando due gol nei minuti di recupero. I biancocelesti hanno sofferto molto contro i rossoblu, ma hanno retto fino alla fine ed hanno avuto la forza di crederci fino alla fine. Il terzo posto rappresenta in maniera perfetta ciò che è la stagione della Lazio che ora vuole qualcosa in più.

Vincere la Supercoppa sarebbe la ciliegina sulla torta per la Lazio che si confermerebbe l’unica squadra capace di togliere trofei alla Juventus. Negli ultimi 4 anni, infatti, solo i biancocelesti sono stati vincenti come i bianconeri, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa, proprio contro la Juventus. Da parte sua, però, la Juventus vorrà tornare a vincere un trofeo che ha vinto solo 4 volte negli ultimi 4 anni.

Le ultime dai ritiri

QUI JUVENTUS – Per la Supercoppa, Sarri potrà contare su Szczesny ed Alex Sandro che hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici degli ultimi giorni. Il tecnico toscano schiererà la miglior formazione possibile, ma ancora non ha deciso se puntare sul tridente Higuain-Ronaldo-Dybala che tanto bene ha fatto nelle ultime partite. La sensazione è che solo a ridosso della sfida Sarri scioglierà gli ultimi dubbi e, nel caso non dovesse lanciare il tridente, più probabile Ramsey trequartista che Bernardeschi.

QUI LAZIO – Anche Inzaghi potrà contare sull’intera rosa a disposizione con Luis Alberto che ha recuperato dagli acciacchi fisici post-Cagliari ed è pronto a scendere in campo per vincere il trofeo. Il tecnico biancoceleste si affiderà ancora a bomber Ciro Immobile che in campionato non ha segnato nelle ultime partite ed ha sbagliato un penalty proprio contro la Juventus. Partirà dalla panchina Caicedo, decisivo a Cagliari, con Correa al fianco del bomber azzurro.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

