Super Bowl LIV: quanto hanno guadagnato Chiefs e 49ers

In questo articolo vi proponiamo di soddisfare le vostre curiosità riguardo i guadagni di Kansas City e San Francisco 49ers, protagoniste della 54sima edizione del Superbowl negli Stati Uniti.

Nel giorno di domenica 3 febbraio l’Hard Rock Stadium di Miami è stata invasa da migliaia di persone pronte ad assistere ad uno degli eventi più seguiti, in grado di generare un notevole giro d’affari, tra sponsor, spettacoli con star ospite e bonus per i giocatori in campo.

Ci chiediamo quanto possano aver guadagnato i giocatori della sfida, protagonisti della finale NFL. Certamente ci sono delle differenze tra i vincitori e i perdenti finalisti. Vediamo quali sono:

Guadagni dei Kansas City vincitori del Superbowl

I Kansas si sono portati a casa il prestigioso trofeo Vince Lombardi, oltre ad un bonus per ciascun giocatore che è stato di 124.000 dollari.

Ovviamente a questa cifra di base bisogna aggiungere il guadagno ottenuto dalla gare nel post-season, ovvero nella fase successiva alla stagione regolare. In questo caso arriviamo traquillamente a superare i 200.000 dollari, precisamente 211.000, suddivisi tra i 31.000 dollari per il turno di payoff divisionale e 56.000 dollari per la conference championship.

Il compenso per i giocatori del team vincente è di 495.000 dollari, a cui vanno aggiunti i bonus sopracitati!

Sono premi che spettano a tutti i giocatori, anche quelli infortunati, purché abbiano disputato un certo numero di partite e rientrino nelle liste di quelli disponibili.

Guadagni dei San Francisco 49ers perdenti del Superbowl

I perdenti, a loro volta, non se la passano male. Infatti solo per essere arrivati a disputare la finale, ciascun elemento della squadra ha diritto ad un bonus pari a 62.000 dollari.

A questi vanno aggiunti i guadagni ottenuti riguardo al turno di payoff divisionale (31.000 dollari) e per la conference championship (56.000 dollari). Il totale del compenso arriva a 149.000 dollari, perché la squadra non ha vinto il titolo!

©RIPRODUZIONE RISERVATA