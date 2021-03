Atlético Madrid: Suarez raggiunge quota 500 gol in carriera

Suarez 500 gol. L’attaccante dell’Atlético Madrid regala la vittoria alla propria squadra e arriva addirittura a segnare il gol numero 500. I Colchoneros, nonostante la fatica contro l’Alavés penultimo, si mantengono ancorati al primo posto. El Pistolero continua a raggiungere numeri stratosferici con la squadra del Cholo Simeone dopo l’uscita dalla Champions League.

Diego Simeone può consolarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Chelsea di Thomas Tuchel. L’Atlético Madrid aveva il compito di vincere obbligatoriamente in casa contro l’umile Alavés che veniva da una serie negativa di risultati: 5 sconfitte ed un pareggio. Di tutt’altra forma l’Altético che in campionato non perdeva da circa un mese, dal KO interno con il Levante.

La partita, però, si è rivelata più difficile che mai. Alla fine ci ha pensato Luis Suarez a risolvere il match con un colpo di testa che regala il vantaggio ai padroni di casa al minuto 54. L’attaccante dei Colchoneros, però, non è l’unico protagonista della serata. Il merito è anche del portiere Oblak che para un rigore, a pochi minuti dalla fine, ipnotizzando l’attaccante Joselu ed evitando il pareggio.

Suarez 500 gol, che numeri per il Pistolero!

Con questa vittoria, l’Altético si porta a +4 dal Barcellona e a +6 dal Real Madrid. Ma la serata fantastica per Suarez non termina qui. Col gol di ieri sera raggiunge quota 500 reti nella sua carriera. Numeri da capogiro per l’attaccante di Salto. La sua carriera è iniziata nel 2005 nel Nacional dove ha realizzato 10 gol. Lo stesso andamento anche in Olanda dove ha vestito la maglia del Groningen.

La vera consacrazione, però, è arrivata con la maglia dell’Ajax dove ha totalizzato 81 reti in 110 partite. Questi numeri bastano al Liverpool per acquistarlo nel 2011 dove raggiunge le 69 reti. Poi passa al Barcellona dove si supera: 147 gol in 191 partite. A questi si aggiungono anche gli attuali 19 in 25 partite.

Solo cinque attaccanti si trovano davanti a lui ed i nomi sono di tutto rispetto. Ronaldo, Messi, Ibrahimovic e Lewandowski, Suarez si aggiunge nella hall of fame del calcio europeo. L’attaccante della Nazionale uruguaiana continua a confermarsi un vero e proprio trascinatore.

