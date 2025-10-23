Steaua Bucarest – Bologna Diretta Tv e Streaming Live Europa League

Dove vedere Steaua Bucarest – Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Giovedì 23 Ottobre ore 18:45.

Dopo due giornate senza successi in Europa League, il Bologna di Thiago Motta è pronto a tornare in campo giovedì contro l’FCSB con un solo obiettivo: conquistare finalmente la prima vittoria nel girone. I felsinei, ancora a secco di successi europei, vogliono cambiare marcia nella trasferta di Bucarest e rilanciare le proprie ambizioni continentali.

Dall’altra parte, la formazione rumena allenata da Elias Charalambous punta a riscattare la sconfitta interna subita nell’ultimo turno contro lo Young Boys in casa, dopo l’esordio vincente nella prima giornata in trasferta contro il Go Ahead.

Lo Steaua Bucarest proverà quindi a evitare il secondo ko consecutivo davanti al proprio pubblico dell’Arena Națională, mentre il Bologna cercherà di sfruttare ogni occasione per tornare a casa con tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione.

Formazioni Ufficiali di Steaua Bucarest – Bologna:

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Șut; Alhassan; Cisotti, Olaru, Miculescu; Thiam. All. Charalabous.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Steaua Bucarest – Bologna in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Steaua Bucarest – Bologna

Data: Giovedì 23 Ottobre 2025

Giovedì 23 Ottobre 2025 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra il Bologna di Vincenzo Italiano e lo Steaua Bucarest Giovedì 23 Ottobre 2025 alle ore 18:45 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Steaua Bucarest – Bologna in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva il Bologna:

Bologna a caccia della prima vittoria in Europa League dopo il successo in Serie A

Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole sfruttare l’entusiasmo del recente trionfo in Serie A per sbloccarsi anche in campo europeo. I rossoblù arrivano infatti dalla prima vittoria stagionale in trasferta, ottenuta in Sardegna grazie ai gol di Emil Holm e Riccardo Orsolini, decisivi per conquistare tre punti pesanti e rompere il tabù lontano dall’Emilia-Romagna.

Questo successo potrebbe rappresentare la svolta psicologica ideale per il club felsineo, che giovedì sera, nella trasferta di Bucarest contro l’FCSB, andrà alla ricerca della prima vittoria in Europa League, al terzo tentativo. Finora, il Bologna è una delle 12 squadre ancora a secco di successi nella nuova fase a gironi a 36 squadre, e il match della terza giornata rappresenta l’occasione perfetta per invertire la rotta.

Un risultato positivo in Romania potrebbe far compiere ai rossoblù un balzo importante in classifica, potenzialmente fino all’undicesimo posto, a seconda degli altri risultati del turno. Ma più che la posizione, a contare sarà conquistare la prima vittoria continentale per restare agganciati alla corsa verso la top 8, che vale l’accesso diretto agli ottavi, o almeno alla top 24, utile per i playoff a eliminazione diretta.

Il Bologna arriva motivato e in fiducia, con un gruppo in crescita e un Orsolini in grande forma, determinato a guidare la squadra verso una vittoria che potrebbe segnare una svolta nella stagione europea dei rossoblù.

Come arriva lo Steaua Bucarest:

L’FCSB aveva iniziato la sua avventura in Europa League nel migliore dei modi, imponendosi per 1-0 in casa dei Go Ahead Eagles, alla loro prima partecipazione europea. Tuttavia, la successiva sconfitta interna per 2-0 contro lo Young Boys ha riportato la squadra di Elias Charalambous con i piedi per terra, interrompendo ogni sogno di mantenere un percorso perfetto come quello di club del calibro di Dinamo Zagabria, Midtjylland, Aston Villa, Braga, Lione, Lille e Porto, tutte ancora a punteggio pieno nella fase a 36 squadre.

Nonostante il passo falso, nulla è compromesso: la fase a gironi è appena iniziata e mancano ancora cinque giornate dopo la terza in programma questa settimana. I rumeni cercheranno dunque di ottenere un risultato positivo contro il Bologna, consapevoli che una vittoria sarebbe fondamentale per avvicinarsi alla top 8, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Attualmente l’FCSB occupa la 24ª posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff a eliminazione diretta, ma è insidiato da ben 13 squadre ferme a quota tre punti. Un successo giovedì permetterebbe ai rossoblù di Bucarest di allungare sulla concorrenza e rilanciare le proprie ambizioni europee.

