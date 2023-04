Sporting Lisbona–Juventus, dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 20 aprile alle ore 21:00 presso lo stadio Josè Alvalade di Lisbona. Sporting Lisbona-Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Sporting Lisbona-Juventus, ritorno quarti di finale Europa League 2022/23

Sporting Lisbona-Juventus. Bianconeri che vengono dalla seconda sconfitta consecutiva maturata, per mano del Sassuolo di Dionisi. Un 1-0 che ha portato la firma di Defrel. Il percorso dei torinesi si è inceppato, proprio ora che stavano vedendo all’orizzonte la Champions League. Fortuna per loro che il quarto posto è ancora raggiungibile visto il concomitante pareggio del Milan e la sconfitta in casa dell’ Inter contro il Monza. Ora ha 44 punti in classifica, è a meno 9 dal quarto posto occupato attualmente dal Milan.

Le dichiarazioni del tecnico toscano al termine della sfida lasciano poco spazio ad interpretazioni. L’ammissione della colpa per aver visto una squadra lenta, con poco movimento ed attacco alla profondità la dice lunga su come debba cambiare assolutamente registro per la sfida di giovedì.

«Bisognava fare meglio, abbiamo giocato un primo tempo non bello, poi potevamo pareggiare ma la sconfitta è ampiamente meritata. (…) Perché ci stavamo muovendo poco, attaccavamo poco la profondità, ma venivamo da tante partite giocate. I cambi nella ripresa hanno portato a una reazione».

Sporting Lisbona-Juventus. Andranno nella tana dei biancoverdi, con un tifo che sarà caldo e contrario. Il tecnico Amorin ha le idee chiare sul gioco da far sviluppare ai suoi uomini. Prende spunto da uno che di nome faceva Cruijff, un calcio totale però rivisto alla sua maniera. Infatti non brilla per possesso palla, ma ha altresì buonissime intuizioni, con rombi applicati in tre diverse zone del campo e un tridente di attaccanti liberi di svariare e creare pericolo nelle difese avversarie.

Nell’ultimo turno è reduce da un pareggio maturato in casa contro l’Arouca per 1-1. Due pareggi nelle ultime cinque partite che hanno fatto perdere terreno ai biancoverdi nella rincorsa ad un posto in Champions League il prossimo anno. Ora il Braga si trova a 7 punti, con 6 partite al termine della stagione.

Sporting Lisbona-Juventus dove seguirla in diretta TV e streaming

Sporting Lisbona-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Sporting Lisbona-Juventus sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights di tutte le partite di ritorno dei quarti di finale.

Sporting Lisbona Juventus dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sporting Lisbona-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Sporting Lisbona Juventus le ultimissime

Moduli speculari per i due tecnici. Tre attaccanti ciascuno, indice di una volontà di non speculare sul risultato, ma cercare di vincere la partita e segnare prima dell’altra.

Amorin schiera Chermiti davanti, affiancato da Edwards e Trincão. In porta Adan, la difesa a tre composta da Diomande, Gonçalo Inacio e Coates. Esgaio e Nuno Santos sono i giocatori sulle zone esterne, mentre al centro ci sarà spazio per Ugarte e Pedro Gonçalves.

Allegri, a sua volta, schiera il tridente offensivo con Di Maria, Vlahovic e Chiesa in avanti. In difesa spazio per Gatti, Cuadrado e Kostic gli uomini a presidiare la fascia. In porta conferma per Perin.

Sporting Lisbona Juventus, le probabili formazioni

SPORTING LISBONA (3-4-3) – Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All.: Ruben Amorim

JUVENTUS (3-4-3) – Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri