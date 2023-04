Sporting-Juventus, Allegri: “Szczesny tornerà tra i pali, in Europa bisogna arrivare in fondo, dello Sportingmi ha impressionato il loro attaccante

La Juventus di Max Allegri si appresta ad affrontare la gara di ritorno di Europa League contro lo Sporting a Lisbona, i bianconeri avranno a disposizione due risultati su tre per strappare un pass per le semifinali dove incontreranno una tra Manchester United e Sevilla.

Massimiliano Allegri è interventuo in conferenza stampa alla vigilia del match contro i portoghesi “Allora io partirei col dire che Szczesny rientra tra i pali. Per quanto riguarda la possibilità di vedere un tridente in campo domani vedremo domani, deciderò dopo alcune valutazioni, ho ancora dubbi sull’attaccoe e uno a centrocampo.”

Il tecnico livornese ha poi continuato “Lo Sporting è una squadra molto organizzata, ha degli ottimi giocatori dal punto di vista tecnico, alcuni hanno anche tanta fisicità e direi che il giocatore che mi ha sorpreso di più è il loro attaccante classe 2004 che nella gara d’andata si è distinto per un’ottima partia.”

Sul come affrontare la partita dal punto di vista dell’atteggiamento “La partita va affrontata come una partita secca, senza concentrarsi sul risultato dell’andata, poi alla fine quando l’arbitro fischierá vedremo cosa saremo riusciti a fare. Quando si gioca un quarto di finale di Europa League si ha l’obiettivo di cercare di arrivare più in fondo possibile e per questo sarà una gara difficile.”

Allegri ha poi concluso sul tema del rendimento in calo bianconero “C’è stato un momento all’inizio dove avevamo fatto fatica in Champions e poi dopo ci siamo ripresi. In questo momento in campionato non va bene, perché sulle ultime quattro ne abbiamo perse tre, ma di questo ne parleremo da venerdì, adesso conta passare il turno in Europa.”