Sport in TV Oggi, Giovedì 17 luglio 2025: Tour de France, Italia-Cina, Europei U23 e tanto altro in diretta

Oggi giovedì 17 luglio 2025 è una giornata intensa per gli appassionati di sport, con un palinsesto televisivo e streaming che spazia dal Tour de France alle Universiadi, passando per i Mondiali di pallanuoto femminile, l’Europeo di volley, gli Europei Under 23 di atletica, il grande tennis internazionale e molto altro ancora. Oltre all’elenco degli orari, approfondiamo i principali appuntamenti per non perdere gli eventi più significativi.

⚽ Mondiali di pallanuoto femminile: Italia-Cina, match cruciale per i quarti

La Nazionale femminile di pallanuoto scende in vasca alle 10.00 italiane per affrontare la Cina negli ottavi di finale del Mondiale senior di Singapore. Dopo una fase a gironi convincente, le Azzurre guidate da Carlo Silipo devono vincere per accedere ai quarti e continuare la corsa verso le medaglie. Partita trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play, oltre che su Sky Sport Uno e Arena. Occhi puntati su Tabani, Bianconi e Palmieri, determinanti finora.

🚴 Tour de France 2025: tappa regina sui Pirenei, Auch-Hautacam

Alle 13.10, spazio al ciclismo con una delle tappe più attese dell’intero Tour: Auch-Hautacam, 180,6 km di fatica pura con arrivo in salita. Dopo giorni interlocutori, i big si sfidano per la maglia gialla. Attesi fuochi d’artificio sul Col du Soulor e sull’ascesa finale di Hautacam, salita storica che ha deciso più di un Tour. In diretta su Eurosport 1, Rai 2 (dalle 14.55), DAZN e Discovery+.

🏃 Atletica: via agli Europei Under 23 di Bergen

Il futuro dell’atletica europea si raduna in Norvegia: al via la prima giornata dei Campionati Europei U23 a Bergen. L’Italia schiera diversi talenti, tra cui Mattia Furlani nel salto in lungo e Sofia Pizzato nei 400 ostacoli. Sessione mattutina su Eurovision Sport, pomeridiana su Rai Sport HD e Rai Play. Attese le prime medaglie nei concorsi tecnici e nelle batterie degli sprint.

🏐 Nations League Volley: l’Italia maschile sfida l’Ucraina

Alle 16.30, la Nazionale italiana maschile di volley affronta l’Ucraina nella Nations League 2025. Dopo il successo con la Germania, Lavia, Giannelli e compagni cercano continuità e punti fondamentali per qualificarsi alle Finals. In diretta su VBTV e DAZN, con commento tecnico e interviste post-match.

🎾 Tennis internazionale: da Bastad a Los Cabos, spettacolo in diretta

• ATP di Bastad: occhi su Francesco Passaro, impegnato contro Kym non prima delle 17.30

• WTA Amburgo e WTA Iasi: spazio alle italiane Cocciaretto e Bronzetti, attese tra le protagoniste

• ATP Gstaad e ATP Los Cabos: match dalle prime ore della mattina (03.00), con dirette su Sky Sport Tennis, SuperTennis e piattaforme dedicate come Tennis TV

🕒 CALENDARIO COMPLETO SPORT IN TV – GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2025

ORARIO EVENTO DOVE VEDERLO 03.00 Tennis ATP Los Cabos, ottavi Sky Sport Tennis, NOW 07.35 The Open Championship (golf) Sky Sport Golf, Sky Sport Uno 08.30 Nations League: Turchia-Germania VBTV 09.00 Universiadi 2025 – 1a giornata FISU.tv, discovery+, Eurosport 1, DAZN 09.30 Europei Atletica U23 (mattina) Eurovision Sport 10.00 Mondiali pallanuoto: Italia-Cina Rai 2, Sky Sport Uno, NOW 11.00 Tennis ATP Bastad – ottavi Sky Sport Tennis, Tennis TV 12.00 Basket U20: Italia-Israele YouTube FIBA 13.10 Tour de France 2025 – tappa 12 Eurosport, Rai 2, DAZN 14.45 Mondiali pallanuoto: Giappone-UK Sky Sport Arena 15.00 Europei Equitazione – salto ostacoli FEI TV 15.40 Europei Lacrosse: Italia-Irlanda YouTube LAX TV 16.00 Atletica U23 – sessione pomeridiana Rai Sport HD 16.30 Nations League: Italia-Ucraina VBTV, DAZN 17.30 Hopman Cup: Grecia-Spagna / Francia-Croazia SuperTennis HD 20.00 Nations League: Cuba-Polonia VBTV, DAZN 21.00 Calcio femminile Euro 2025: Svezia-Inghilterra Rai Sport HD

🎯 CONCLUSIONI: cosa non perdere oggi

Italia-Cina (pallanuoto femminile): spartiacque mondiale per le Azzurre

(pallanuoto femminile): spartiacque mondiale per le Azzurre Tappa Pirenaica del Tour : spettacolo assicurato per gli amanti delle salite

: spettacolo assicurato per gli amanti delle salite Italia-Ucraina volley : sfida fondamentale nella corsa alle Finals

: sfida fondamentale nella corsa alle Finals Svezia-Inghilterra calcio femminile: big match ai quarti degli Europei

Per vedere tutti gli eventi in streaming, è possibile utilizzare Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport Player, DAZN, SuperTenniX, VBTV e i canali ufficiali YouTube degli sport coinvolti.