Spezia-Sassuolo, diretta tv-streaming e probabili formazioni 27-09-2020

Spezia-Sassuolo, diretta tv-streaming e probabili formazioni della sfida del “Manuzzi”

Spezia-Sassuolo è la gara che sancisce l’esordio assoluto della compagine ligure nel campionato di Serie A. I ragazzi di Italiano, impegnati al “Manuzzi” di Cesena causa lavori di rifacimento al “Picco”, si affacciano al nuovo campionato con tanti volti nuovi, che garantiranno il giusto mix di gioventù, qualità ed esperienza. Al portiere Zoet, olandese pluridecorato in patria, fanno da contraltare i giovani Pobega e Mattiello, oltre ad alcuni uomini tutti da scoprire come il difensore albanese Ismajli, giunto dall’Hajduk Spalato, e il regista Estevez, scuola Estudiantes.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha già offerto una buona prova al debutto contro il Cagliari e ora vuol prendersi l’intera posta in palio dopo che il pareggio all’esordio ha lasciato non poco amaro in bocca. De Zerbi dovrà ancora rinunciare alla sua stella più fulgida, Boga, che è risultato positivo al Coronavirus. Per il resto, scelte praticamente confermate, in un 4-2-3-1 che sta diventando modulo sempre più rodato.

Spezia-Sassuolo: le ultime sulle formazioni

Lo Spezia deve fare a meno di Capradossi e Mastinu infortunati, ma Italiano ha una panchina ampia da cui attingere. In difesa, davanti al baluardo Zoet, dovrebbero giocare Mattiello e Dell’Orco esterni, con Marchizza ed Erlic centrali; a centrocampo ci dovrebbe essere spazio per Pobega nel ruolo di mezzala sinistra, con Bartolomei altro interno di centrocampo e Ricci a fare da regista davanti alla difesa; in attacco, riferimento centrale dovrebbe essere Galabinov, con Gyasi e Agudelo o Farias sugli esterni.

Il Sassuolo dovrebbe confermare a larghi tratti la formazione che ha pareggiato contro il Cagliari: Consigli in porta; Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa; mediana a due composta da Locatelli e Obiang, con Caputo riferimento offensivo e Berardi-Djuricic-Haraslin ad agire alle sue spalle.

Spezia-Sassuolo: le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Mattiello, Marchizza, Erlic, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Pobega; Gyasi, Galabinov, Agudelo. Allenatore: Italiano

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Spezia-Sassuolo, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara Spezia-Sassuolo, in programma domenica a partire dalle ore 12:00, sarà trasmessa, per tutti gli abbonati, sulla piattaforma streaming Dazn. La diretta televisiva sarà invece garantita dal canale satellitare Dazn1, disponibile per chiunque abbia aderito all’offerta Sky-Dazn.

Spezia-Sassuolo: precedenti e statistiche

Spezia-Sassuolo è un inedito assoluto per la nostra Serie A. Le due squadre si sono incontrate solo quattro volte: due incroci risalgono alla Serie B 2012/13, altri due alla Coppa Italia, di cui l’ultimo lo scorso anno quando la squadra neroverde si impose per 1-0 con gol di Traoré. In tutti e quattro gli incontri il Sassuolo ha sempre vinto.

