Spezia-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 11-1-2021

Spezia-Sampdoria è il derby ligure della diciassettesima giornata di Serie A. Le due squadre si daranno battaglia in quello che è un inedito per il massimo campionato di calcio, entrambe convinte a proseguire il buon momento di forma che stiamo vivendo. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla sfida che lunedì sera sarà di scena al “Picco” di La Spezia.

Le ultime sulle formazioni di Spezia-Sampdoria

Italiano recupera Chabot dal primo minuto, dopo la squalifica scontata contro il Napoli. A fare reparto con lui dovrebbe essere capitan Terzi, con Ferrer e Marchizza sulle fasce. A centrocampo, quasi scontata la conferma di Pobega nel ruolo di mezzala sinistra, mentre la cabina di regia dovrebbe essere affidata, vista l’assenza di Ricci per Covid, ad Agoumè, con Estévez pronto a riprendersi il centrodestra, occupato da Deiola contro il Napoli. In avanti, ci si affida ancora al tridente delle meraviglie, Gyasi-Nzola-Farias.

Ranieri sembra orientato a confermare gran parte della formazione che ha battuto l’Inter. Con in porta Audero, la linea difensiva dovrebbe essere ancora composta da Yoshida, Tonelli, Colley e Augello. A centrocampo dovrebbe invece rientrare Ekdal dall’inizio, con Thorsby suo compagno di reparto e la coppia Candreva-Jankto ad agire sugli esterni. In attacco si fa largo l’ipotesi della coppia formata da Quagliarella-Keita

Spezia-Sampdoria: le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Dove vedere Spezia-Sampdoria in diretta TV e streaming

La gara tra Spezia e Sampdoria, in programma lunedì sera alle ore 21:00, sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Lo streaming è garantito dall’app SkyGo, accessibile a tutti gli abbonati attraverso vari device.

Spezia-Sampdoria: i precedenti

Come detto, trattasi di sfida inedita sui palcoscenici della Serie A. Le due squadre non si sono, tra le altre cose, mai fronteggiate in gare ufficiali. Gli unici incroci corrispondono a tre amichevoli, il cui bilancio pende a favore dei “blucerchiati”: due vittorie contro una avversaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS