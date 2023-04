Video Gol e Highlights Spezia-Salernitana 1-1, 28esima giornata di Serie A: prima un’autorete di Caldara, poi il pareggio di Shomurodov.

Un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. Guadagnano un punto nei confronti del Verona, battuto a Torino nella giornata di ieri, ma ci sono ancora dieci giornate al termine del campionato.

La situazione di entrambe non è tranquilla, ci vogliono ancora diversi punti per ottenere l’obiettivo finale.

Sintesi di Spezia-Salernitana 1-1 :

Partita che nei primi dieci minuti vede le due squadre studiarsi, senza creare occasioni particolari da goal. Il ritmo, in compenso, è alto. Le due squadre provano a costruire delle opportunità.

La prima arriva all’undicesimo ed è di marca campana. Una grande giocata di Dia che supera in pallonetto Dragowski. Sulla ribattuta c’è Piatek che prova a concludere, ma Ampadu riesce ad allontanare sulla linea.

Per vedere una prima occasione per i padroni di casa bisogna andare al ventesimo minuto di gioco. L’occasione, però, è grande. Il cross di Gyasi è preciso, Shomurodov prova a staccare di testa ma la palla finisce alta sul secondo palo.

Alla metà del primo tempo c’è uno scontro testa contro testa tra Giasy e Coulibaly. I due rimangono a terra per diversi minuti, poi si riprendono e il gioco può continuare.

Subito dopo la mezz’ora, cross di Daniele Verde da calcio d’angolo, con il pallone che è indirizzato direttamente in porta. Ochoa deve mostrarsi pronto e parare un tentativo da lontano, ma comunque pericoloso.

Al trentasettesimo minuto occasione per gli ospiti. Candreva prova una conclusione dalla distanza, la cui traiettoria termina di poco alla destra di Dragowski

VANTAGGIO DELLA SALERNITANA! A due minuti dal termine episodio che cambia il risultato della partita. Coulibaly mette un pallone al centro per Piatek, arriva in anticipo Caldara, il quale per evitare l’intervento del polacco effettua un pallonetto nella propria porta!

Partita che si è sbloccata. Prima Coulibaly in area di rigore calcia con il piatto e trova attento Dragowski. Sul corner successivo calciato da Candreva, il colpo di testa di Piatek termina sulla traversa e ritorna in campo.

Ripresa che inizia con tre cambi per la formazione di casa. Tra questi entra in campo Maldini, il quale al terzo minuto si mette in mostra con una bella giocata, ma nessuno riesce a raccogliere il suo suggerimento in area.

Spezia-Salernitana. Poco dopo la mezz’ora un tiro in porta di Agudelo con pallone fuori. Nello stesso minuto c’è un contropiede degli ospiti. Ad orchestarlo è Dia, il quale dopo essersi accentrato, arriva al limite dell’area di rigore, calcia con il destro ma la sua conclusione termina fuori di poco alla destra del portiere.

A metà della ripresa una buona percussione di Bourabia, il quale arriva con il pallone al limite dell’area, serve dietro per Maldini, il quale calcia debolmente di piatto verso la porta. Ochoa non ha problemi e si distende parando la conclusione.

PAREGGIO DELLO SPEZIA! Errore della difesa granata, con un passaggio di Coulibaly arretrato per Lirola, il quale non controlla il pallone e si fa soffiare la sfera da Shomurodov. Il calciatore uzbeko s’invola verso la porta e una volta giunto vicino ad Ochoa lo fredda con un preciso pallonetto che s’infila in porta!

A dieci minuti dal termine da un calcio di punizione guadagnato al limite dell’area dai padroni di casa, Maldini calcia e colpisce la traversa a Ochoa nettamente battuto!

Cinque minuti dopo un’altra grande occasione per lo Spezia! Agudelo arriva al limite dell’area, serve Ekdal in corsa che anticipa Ochoa in uscita e prende il palo alla sua sinistra!

Provano a farsi vedere gli ospiti con Kastanos che serve Bonazzoli, il quale prova una conclusione dal limite dell’area, ma il tiro termina fuori.

La partita termina sull’1-1, un pareggio che sta stretto ad entrambe.

Highlights e Video Gol di Spezia-Salernitana 1-1 :

Il Tabellino di Spezia-Salernitana 1-1 :

Marcatori: 43′ st Aut Caldara (S), 70′ st Shomurodov (SP)

Assist:

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou (77′ st S,Bastoni); Bourabia, Ekdal (85′ st Winsnieski), Kovalenko (46′ st Zurkowski); Verde (46′ st Maldini), Shomurodov, Gyasi (46′ st Agudelo). Allenatore: Leonardo Semplici

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola (80′ st Fazio); Bradaric, Vilhena (80′ st Bonazzoli), Coulibaly, Candreva (70′ st Bohinen), Sambia (80′ st Kastanos); Dia; Piatek (55′ st Maggiore). Allenatore: Paulo Sousa

Ammoniti: 77′ st Coulibaly (S)

Arbitro: Orsato (Schio)