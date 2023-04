Video Gol e Highlights Spezia-Monza 0-2 , 32esima giornata di Serie A: l’ex Ciurria e Carlos Augusto nel finale mettono in seria difficoltà gli aquilotti!

Vittoria classica per la formazione di Palladino, che conquista tre punti per migliorare la propria classifica finale! Ora è momentaneamente in nona posizione, scavalca Fiorentina, Torino e Udinese.

Lo Spezia, invece, per la prima volta, potrebbe essere scavalcato dal Verona in diciottesima posizione. La cura Semplici, fino ad ora, non è arrivata!

La prossima sarà in trasferta a Bergamo contro una formazione in piena lotta per la Champions League!

Video Gol e Highlights Spezia-Monza, 32esima giornata di Serie A

Sintesi di Spezia-Monza 0-2 :

Pronti, via e formazione di casa subito pericolosa. Lo Spezia deve vincere per evitare il probabile sorpasso del Verona, impegnato a Cremona domenica pomeriggio.

Al secondo minuto Bastoni mette al centro rasoterra per Kovalenko, il quale tutto solo nell’area di rigore, liscia la palla di prima intenzione!

L’esterno e l’attaccante spezzino si trovano spesso nei primi minuti ma per imprecisione non riescono a concludere dignitosamente in porta!

Dieci minuti più tardi ancora padroni di casa in avanti! Questa volta l’uno-due è tra Bastoni e Verde, con cross dell’esterno che viene deviato di quel tanto che basta per non permettere a Gyasi e Shomurodov d’intervenire e ribadire in rete!

Al diciottesimo minuto ancora gli aquilotti con Kovalenko che si divora il vantaggio! Bastoni dalla sinistra effettua in cross, Shomurodov fa la sponda e l’ucraino da due passi manda il pallone in bocca al portiere avversario!

VANTAGGIO DEL MONZA! Al ventunesimo minuto Ciurria riceve un assist di Colpani e dal limite dell’area fa partire un sinistro sul secondo palo! Nulla da fare per Dragowski!

Da questo momento lo Spezia sembra aver subito il colpo e perde spesso il possesso della palla, lasciandolo agli avversari!

Verso la mezz’ora un cross dell’autore della rete del vantaggio, scavalca Dragowski, sbuca a sorpresa Dany Mota sul secondo palo ma non riesce a trovare lo spazio per concludere in porta!

A dieci minuti dal termine ancora i padroni di casa pericolosi. Amien si trova libero in area dopo un bel cross di Kovalenko, ma da posizione favorevole non riesce a centrare la porta.

Al quarantesimo minuto ospiti che si fanno vedere pericolosamente. Caprari tocca per Dany Mota, il quale effettua una prima conclusione respinta, ma dopo ritorna sulla sfera con una sforbiciata volante bloccata da Dragowski!

Ad un minuto dal termine l’esterno brasiliano degli ospiti prova una conclusione da vicino col mancino, ma Dragowski respinge!

Termina il primo tempo con la rete degli ospiti alla prima disattenzione dei padroni di casa.

Secondo tempo che inizia con Bastoni che prova una conclusione dai 25 metri, ma trova attento Di Gregorio.

Al decimo minuto grande occasione per gli ospiti. Rovella cerca Colpani, il quale viene fermato da Kovalenko che rischia di mettere il pallone nella propria porta! Dragowski interviene e sventa in angolo!

A metà della ripresa Amian prova una conclusione con il mancino dal limite, Di Gregorio si distende e blocca.

Due minuti più tardi, ospiti in avanti con Caprari che prova una conclusione dal limite e la palla termina di poco sopra la traversa!

Al settantesimo Esposito calcia il pallone al centro, un rimpallo per poco non beffa Di Gregorio, comunque bravo a recuperare.

Quando mancano dieci minuti al termine, Esposito calcia una punizione dal limite. La palla esce a non più di un metro alla sinistra di Di Gregorio!

A tre minuti dal termine occasione gigante per i padroni di casa! Reca dalla sinistra effettua un cross, Shomurodov fa la sponda e di prima intenzione colpisce Agudelo, con pallone alto sopra la traversa!

RADDOPPIO DEL MONZA! Al terzo minuto di recupero, ripartenza con Machin che vede Carlos Augusto scattare verso la porta e battere il portiere in uscita!

Fischio finale dell’arbitro e squadre negli spogliatoi!

Highlights e Video Gol Spezia-Monza 0-2 :

Il Tabellino di Spezia-Monza 0-2 :

Marcatori: 21′ pt Ciurria (M), 93′ st Carlos Augusto (M)

Assist: 21′ pt Colpani (M), 93′ st Machin (M)

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu (87′ st Nikolaou), Wisniewski, Bastoni S (58′ st Reca).; Ekdal, Esposito; Verde (59′ st Cipot), Kovalenko (58′ st Agudelo), Gyasi (80′ st Krollis) ; Shomurodov. Allenatore: Semplici

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Izzo, Marì; Ciurria (78′ st Valoti), Rovella (62′ st Birindelli), Pessina, Carlos Augusto; Colpani (62′ st Machin), Caprari (66′ st Petagna); Mota (78′ st Sensi). Allenatore: Palladino

Ammoniti: Gyasi (S), Birindelli (M), Sensi (M)

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)