Spezia-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 13-05-2023

Dove vedere Spezia-Milan, partita valida per la 35° giornata di Serie A. La sfida tra Spezia e Milan sarà trasmessa in diretta TV e in Streaming su Dazn.

La sfida tra Spezia e Milan si giocherà alle ore 18.00 di Sabato 13 Maggio allo Stadio Alberto Picco e sarà trasmessa in diretta Streaming su Dazn.

Sfida cruciale per lo Spezia di Leonardo Semplici e il Milan di Stefano Pioli. In palio ci sono punti importanti nella corsa salvezza e nella corsa alla prossima Champions League.

Lo Spezia è momentaneamente terzultimo in classifica, con 27 punti conquistati in 34 giornate di campionato.

I liguri sono reduci dalla sconfitta per 2-0, contro la Cremonese allenata da Davide Ballardini.

Il Milan è momentaneamente 5° in classifica, con 61 punti conquistati in 34 giornate di campionato.

I rossoneri sono reduci dal successo per 2-0, contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.

Nzola torna titolare nel tridente della squadra ligure.

Un pò di turnover di Stefano Pioli in vista della sfida di ritorno contro l’Inter.

Guarda Spezia-Milan in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Spezia-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la partita tra lo Spezia di Leonardo Semplici e il Milan di Stefano Pioli, sabato 13 maggio 2023, alle ore 18.00 su DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console . Per poter guardare la partita Spezia-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, di Dario Marcolin il commento tecnico.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Spezia-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Spezia-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Lazio in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Spezia-Milan:

Leonardo Semplici schiererà il “suo” Spezia con il classico 4-3-3. Wisniewski-Ampadu sarà la coppia centrale della difesa. Bourabia-Ekdal-Esposito formeranno il trio di centrocampo, mentre Gyasi, Nzola e Verde saranno le bocche da fuoco in attacco.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il classico 4-2-3-1. Calabria, Kalulu, Tomori e Ballo Tourè formeranno la linea difensiva. Krunic-Vranckx sarà la coppia del centrocampo. Diaz-Pobega e Origi supporteranno l’unica punta Rebic.

Probabili formazioni Spezia-Milan:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo Tourè Vranckx, Krunic; Diaz, Pobega, Origi; Rebic.

Precedenti e statistiche Spezia-Milan:

Si registrano 3 vittorie per lo Spezia e 2 per il Milam. L’ultimo successo dei liguri risale alla stagione 2020/21, fu un 2-0 con le reti di Maggiore e Bastoni. L’ultima vittoria del Milan risale alla scorsa stagione, fu un 1-2 con le reti di Verde, Daniel Maldini e Diaz.