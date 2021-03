Spezia-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-3-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Spezia-Cagliari, sfida in programma sabato alle 18:00, valevole per la 28° giornata di campionato in Serie A.

Reduce dalla sconfitta interna di domenica pomeriggio contro la Juventus di Andrea Pirlo che ha interrotto la sua striscia di tre risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pareggio), il Cagliari di Leonardo Semplici va a fare visita allo Spezia di Vincenzo Italiano che giunge al match coi rossoblù da 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Quella in programma al Picco sabato pomeriggio sarà sfida delicatissima tra due formazioni che lottano per non retrocedere.

I liguri, che non vincono dal 2-0 al Milan del 13 febbraio (22° giornata) hanno solo 6 punti di vantaggio sul terzultimo posto del Torino di Davide Nicola che, impegnato tra poco contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel recupero della 24° giornata, potrebbe, in caso di vittoria, scavalcare in classifica proprio sardi (fermi a quota 22 punti) e portarsi a -3 da Nzola e compagni che a quel punto sarebbero inghiottiti a tutti gli effetti nella lotta salvezza.

Spezia-Cagliari, 28° giornata Serie A 20-03-2021.

Le ultime sulle formazioni di Spezia e Cagliari

Per quanto riguarda le formazioni, Italiano dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Zoet in porta. Davanti a lui, Vignali, Ismajli, Erlic e Bastoni. A centrocampo spazio a Estevez, Ricci e Maggiore. In attacco il tridente formato da Gyasi, Nzola e Farias.

Semplici dovrebbe invece optare per il suo consueto 3-5-2. Cragno quindi in porta con, a fargli da scudo, Ceppitelli, Godin e Rugani. A centrocampo spazio a Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan e Lykogiannis. Davanti, la coppia offensiva composta da Joao Pedro e Pavoletti.

Probabili formazioni Spezia-Cagliari

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Come vedere Spezia-Cagliari in diretta TV e streaming

Spezia-Cagliari sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra liguri e sardi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Spezia-Cagliari

La radiocronaca di Spezia-Cagliari sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le gare disputate in Serie A, quella di sabato pomeriggio sarà la seconda volta in cui Spezia e Cagliari si affrontano nella massima serie del calcio italiano. L’unico precedente risale ovviamente alla gara d’andata, disputata alla Sardegna Arena lo scorso 29 novembre, terminata 2-2 con le reti di Gyasi, Joao Pedro, Pavoletti e Nzola.

