Spalletti elogia l’Italia e paragona Pio Esposito a Vieri

Dalla Casa Federale di Coverciano, Luciano Spalletti ha espresso il suo entusiasmo per la nuova Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso, sottolineando come il gruppo attuale disponga del talento necessario per competere ai massimi livelli. L’ex commissario tecnico azzurro ha inoltre voluto dedicare parole di grande stima al giovane Francesco Pio Esposito, protagonista della vittoria per 3-1 contro l’Estonia con il suo primo gol in Nazionale.

“Abbiamo 25 giocatori di livello top”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Spalletti ha voluto rimarcare l’ampia qualità del gruppo azzurro, pur riconoscendo che la selezione di giocatori non è infinita.

“Secondo me, l’Italia ha tutto. Anche se possiamo scegliere da un numero limitato di calciatori, ne abbiamo almeno 25 con cui costruire una squadra competitiva,” ha dichiarato.

“Donnarumma è un fuoriclasse, così come Di Lorenzo, Bastoni, Tonali e Barella. E Pio Esposito dà fiducia, trasmette la sensazione che dentro l’area di rigore può essere sempre pericoloso.”

Un riconoscimento importante per il talento classe 2005, che dopo le buone prove con lo Spezia si sta guadagnando spazio e fiducia anche in azzurro.

“Pio Esposito mi ricorda Bobo Vieri”

Spalletti ha poi esaltato la rete realizzata da Esposito nella sfida contro l’Estonia, paragonandolo a una leggenda del calcio italiano come Christian “Bobo” Vieri.

“Ieri ha segnato un gol incredibile, per coordinazione e per come ha colpito la palla. Forse Bobo Vieri era così,” ha affermato.

“Qualunque pallone gli arrivasse, te lo restituiva pulito, pronto per essere giocato. Pio è lo stesso. L’ho visto giocare più volte con lo Spezia la scorsa stagione e ha davvero qualità notevoli.”

Un paragone prestigioso che testimonia l’impatto del giovane attaccante nel nuovo corso azzurro.

“L’Italia andrà al Mondiale, ne sono sicuro”

Infine, Spalletti ha espresso piena fiducia nel lavoro di Gattuso, convinto che la Nazionale saprà conquistare la qualificazione al Mondiale 2026.

“L’Italia andrà sicuramente al Mondiale, ne sono certo,” ha concluso.

“I giocatori sono forti e Gattuso ha trovato subito il giusto equilibrio, scegliendo di giocare con due attaccanti quando serviva. È stato molto bravo, ha idee e soluzioni, e questa Nazionale ha il potenziale per diventare davvero grande.”

Le parole di Spalletti rappresentano un segnale di fiducia e continuità per l’ambiente azzurro, che dopo anni difficili sembra finalmente aver ritrovato entusiasmo, identità e un futuro promettente grazie all’esplosione dei giovani talenti come Pio Esposito.

I migliori bookmaker