Spalletti difende le scelte su Yildiz dopo Napoli Juventus: “Ho inserito un giocatore pagato 45 milioni”

Luciano Spalletti ha risposto alle critiche sulle sue decisioni durante il 2 1 contro il Napoli, in particolare sulla gestione di Kenan Yildiz, sostituito al 76’ nonostante fosse stato l’autore dell’unico gol juventino.

Con l’assenza di Dusan Vlahovic, operato per una lesione muscolare e fuori per almeno tre mesi, Spalletti ha optato per un assetto insolito: Yildiz schierato da centravanti, con Weston McKennie e Francisco Conceicao a supporto, preferendolo a Lois Openda e Jonathan David dal primo minuto.

“L’idea tattica era chiara”

In conferenza stampa, Spalletti ha spiegato il ragionamento dietro la scelta.

“Volevamo far giocare gli attaccanti tra i tre difensori del Napoli, e aggiungere un centrocampista per gestire il loro pressing uomo su uomo.

Yildiz, impiegato al centro, aveva sempre un marcatore addosso e non riusciva a esprimersi come di solito, e noi non siamo stati abbastanza bravi nel metterlo nelle condizioni giuste.”

Sul cambio di Yildiz: “Una settimana fa mi chiedevate quando lo avrei fatto riposare”

La sostituzione del giovane turco ha suscitato molte perplessità, ma Spalletti ha risposto con decisione.

“Una settimana fa mi chiedevate quando avrei fatto rifiatare Yildiz. Oggi ho inserito Openda, un giocatore che la Juventus ha pagato 45 50 milioni. Anche lui deve giocare.

Yildiz ha segnato e ci può dare tanto, ma se servono colpi improvvisi e intuizioni, deve alzare ancora il livello del suo contributo.”

“Meglio con David, ma ci siamo sbilanciati”

Spalletti ha riconosciuto che la Juventus è apparsa più pericolosa quando Jonathan David è entrato e Yildiz è tornato sulla sinistra, il suo ruolo naturale.

“Con David è andata meglio, ma ci siamo sbilanciati troppo, lasciando la difesa scoperta. Zhegrova è devastante nell’ultimo terzo, ma ha avuto dolore in settimana e servirà tempo per rimetterlo in condizione.”

Problemi offensivi più profondi

Per Spalletti, le difficoltà realizzative della Juventus non sono solo una questione di attaccanti.

“Dobbiamo sistemare i movimenti su tutto il campo, non solo nell’ultimo passaggio o davanti alla porta.”

La sensazione è che il tecnico voglia mandare un messaggio: non esistono intoccabili, nemmeno per chi segna, e la Juventus dovrà crescere come collettivo per uscire dalla sua fase di difficoltà offensiva.

