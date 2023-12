Sorteggio Spareggi Play-off Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 18-12-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League con il sorteggio di Nyon, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go e DAZN.

Alle ore 14.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League.

Regolamento Sorteggio Spareggi Conference League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: la prima costituita dalle terze classificate dei gironi di Europa League, la seconda con le seconde classificate della competizione, confermate come teste di serie. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Spareggi Conference League:

Seconde classificate della fase a gironi di Conference League

Astana (KAZ)

Bodø/Glimt (NOR)

Ferencváros (HUN)

Frankfurt (GER)

Gent (BEL)

Legia (POL)

Ludogorets (BUL)

Slovan Bratislava (SVK)

Terze classificate della fase a gironi di Europa League

Ajax (NED)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Real Betis (ESP)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)

Come vedere Sorteggio Spareggi Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Spareggi Conference League 2023-2024

: Sorteggio Spareggi Conference League 2023-2024 Data : Lunedì 18 Novembre 2023

: Lunedì 18 Novembre 2023 Orario : 14:00

: 14:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), DAZN (app) e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli spareggi di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli spareggi di Conference League in diretta streaming live.

Anche gli abbonati a DAZN potranno guardare il sorteggio in diretta streaming live attraverso il sito o l’applicazione sui sistemi mobile.

Calendario e date Spareggi Conference League:

Andata: 15 febbraio 2024

Ritorno: 22 febbraio 2024