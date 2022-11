Sorteggio Spareggi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 7-11-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Roma e Juventus, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go e DAZN.

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League.

Saranno ben due le squadre italiane interessate all’urna, visto che si sono qualificate per gli spareggi la Roma, che ha chiuso seconda in classifica nel Gruppo C, e la Juventus, tra le otto retrocesse dalla Champions League per aver chiuso terza in classifica.

Il turno dei Play-off dà inizio alla fase ad eliminazione diretta, in cui si affrontano tutte le otto seconde classificate dei rispettivi gironi contro le otto terze classificate dalla massima competizione europea, senza, ovviamente, la possibilità di sorteggiare due squadre della stessa nazionale.

I giallorossi saranno teste di serie insieme a Manchester United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV Eindhoven, Rennes e Union Berlino, tutte seconde classificate nei propri gironi, tutte possibili avversarie della Juventus.

Mentre i bianconeri sono in seconda fascia insieme a Ajax, Barcellona, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Siviglia, Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona, le squadre che potrebbero, quindi, essere sorteggiate contro la Roma.

Solo dopo gli spareggi, poi, sarà possibile procedere con gli ottavi di finale, secondo turno della fase ad eliminazione diretta nel cammino che porterà alla fine del 31 maggio 2023 alla Puskas Arena di Budapest.

Le sfide d’andata degli spareggi si disputeranno il 16 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma il 23 febbraio, con le teste di serie a giocare la seconda partita in casa.

Regolamento Sorteggio Spareggi Europa League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: la prima costituita dalle terze classificate dei gironi di Champions League, la seconda con le seconde classificate della competizione, confermate come teste di serie. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Spareggi Europa League:

Teste di serie

Manchester United (ENG)

Midtjylland (DEN)

Monaco (FRA)

Nantes (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Union Berlin (GER)

Non teste di serie

Ajax (NED)

Barcellona (ESP)

Juventus (ITA)

Leverkusen (GER)

Salzburg (AUT)

Sevilla (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Come vedere Sorteggio Spareggi Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Spareggi Europa League 2022-2023

: Sorteggio Spareggi Europa League 2022-2023 Data : Lunedì 7 Novembre 2022

: Lunedì 7 Novembre 2022 Orario : 13:00

: 13:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), DAZN (app) e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli spareggi di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli spareggi di Europa League in diretta streaming live.

Anche gli abbonati a DAZN potranno guardare il sorteggio in diretta streaming live attraverso il sito o l’applicazione sui sistemi mobile.

Calendario e date Spareggi Europa League:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023