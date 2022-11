Sorteggio Spareggi Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 7-11-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Fiorentina e Lazio, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go e DAZN.

Alle ore 14.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League.

Il calcio italiano proverà a difendere il titolo con ben due squadre qualificate agli spareggi: la Fiorentina, arrivata seconda nel Gruppo A, e la Lazio, che ha chiuso solo terza in classifica nel proprio girone, retrocessa quindi dalla Europa League.

I Play-off vedranno affrontarsi le seconde classificate della fase a gironi di questa competizione contro le terze classificate dei gruppi della seconda coppa europea e le qualificate passeranno agli ottavi di finale.

Ovviamente, anche quest’anno, in questo turno, non sarà possibile sorteggiare squadre della stessa federazione nazionale, mentre le sfide di ritorno, in programma il 23 febbraio, con l’andata il 16 febbraio, vedranno le teste di serie giocare in casa.

Le terze di serie sono le seconde classificate dei gironi di questa competizione e, oltre alla Fiorentina, ci sono anche Anderlecht, Basilea, Cluj, Dnipro, Gent, Lech Poznan e Partizan Belgrado, tutte possibili avversarie dei biancocelesti.

Le squadre non teste di serie sono le terze classificate della seconda europea e annoverano AEK Larnaca, Bodo-Glimt, Sporting Braga, Ludogorets, Qarabag, Sheriff Tiraspol e Trabzonspor, oltre alla Lazio, una delle quali sarà l’avversaria dei viola.

Solo dopo si procederà alla vera e propria fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale, primo step verso la finale del 7 giugno 2023 all’Eden Arena di Praga.

Regolamento Sorteggio Spareggi Conference League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: la prima costituita dalle terze classificate dei gironi di Europa League, la seconda con le seconde classificate della competizione, confermate come teste di serie. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Spareggi Conference League:

Seconde classificate della fase a gironi di Europa Conference League

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

CFR Cluj (ROU)

Dnipro-1 (UKR)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Partizan (SRB)

Terze classificate della fase a gironi di Europa League

AEK Larnaca (CYP)

Bodø/Glimt (NOR)

Braga (POR)

Lazio (ITA)

Ludogorets (BUL)

Qarabağ (AZE)

Sheriff (MDA)

Trabzonspor (TUR)

Come vedere Sorteggio Spareggi Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Spareggi Conference League 2022-2023

: Sorteggio Spareggi Conference League 2022-2023 Data : Lunedì 7 Novembre 2022

: Lunedì 7 Novembre 2022 Orario : 14:00

: 14:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), DAZN (app) e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli spareggi di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli spareggi di Conference League in diretta streaming live.

Anche gli abbonati a DAZN potranno guardare il sorteggio in diretta streaming live attraverso il sito o l’applicazione sui sistemi mobile.

Calendario e date Spareggi Conference League:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio 2023

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023