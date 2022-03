Sorteggio Quarti-Semifinali Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 18-3-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari dell’Atalanta, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.30 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Europa League.

A difendere la bandiera del tricolore italiano sarà l’Atalanta, che ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale eliminando il Bayer Leverkusen al termine di una doppia sfida davvero molto combattuta.

La squadra da battere è sicuramente il Barcellona, che ha guadagnato la posizione tra le migliori otto della classe avendo la meglio del Galatasaray, diversamente dal Lipsia, a tavolino ai quarti con l’esclusione dello Spartak Mosca per la guerra tra Russia e Ucraina.

A sorpresa c’è il Lione, capace di eliminare il Porto, giustiziere delle italiane negli ultimi anni nelle competizioni europee.

Sono queste le squadre che i bergamaschi dovrebbero evitare in un sorteggio privo di limitazioni in tal senso, visto che potranno sfidarsi anche club che hanno incrociato il loro cammino nella fase a gironi o, addirittura, della stessa nazionalità.

Si sono qualificate a questo turno pure Rangers Glasgow e Sporting Braga, facendo uscire dalla competizione Stella Rossa e Monaco.

Infine, non c’è il Siviglia, che avrebbe potuto aspirare a disputare la finale in casa, visto che è stato eliminato dal West Ham, così come i cugini del Betis Siviglia, che ha dovuta inchinarsi di fronte all’Eintracht Francoforte.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Non ci saranno limitazioni, visto che non ci sono teste di serie e le squadre della stessa federazione e nazione potranno affrontarsi. Inoltre, sarà stabilito quale delle due squadre giocherà la partita in casa e quale in trasferta. Infine, sarà stabilito anche il tabellone delle semifinali.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Barcellona

Atalanta

Sporting Braga

Rangers Glasgow

Lipsia

Lione

West Ham

Eintracht Francoforte

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League 2021-2022

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League 2021-2022 Data : Venerdì 18 Marzo 2022

: Venerdì 18 Marzo 2022 Orario : 13:30

: 13:30 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei Quarti di finale e Semifinali di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei Quarti di finale e Semifinali di Europa League in diretta streaming live.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Aprile

7 aprile: quarti di finale, andata

14 aprile: quarti di finale, ritorno

28 aprile: semifinali, andata

Maggio

5 maggio: semifinali, ritorno

18 maggio: Finale – Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

