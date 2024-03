Sorteggio Quarti-Semifinali Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 15-3-2024

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Atalanta, Milan e Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Europa League.

Sarà un’urna assolutamente fondamentale per il calcio italiano, che presenterà ben tre squadre su tre nel secondo turno ad eliminazione diretta.

Infatti, il Milan non ha avuto difficoltà a superare l’ostacolo Slavia Praga dopo essere retrocessa e l’Atalanta ha avuto la meglio sullo Sporting Lisbona, mentre la Roma ha sorprendentemente distrutto ed eliminato il Brighton and Hove Albion.

Le altre squadre saranno il Liverpool e il Bayer Leverkusen, grandissime favorite per la vittoria finale, oltre a Benfica, West Ham e Marsiglia per un sorteggio che si prospetta sicuramente epico e super equilibrato.

Bisogna ricordare che si potranno affrontare anche squadre della stessa nazionalità nel lungo percorso che porterà alla finale di Dublino, in programma il 22 maggio.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Il sorteggio è aperto, visto che non sono previste teste di serie. Inoltre, le squadre della stessa confederazione e della stessa nazionalità possono sfidarsi da questo turno in poi, così come possono essere sorteggiate squadre che appartenevano allo stesso gruppo nella fase a gironi.

Nello stesso sorteggio verranno decisi anche i possibili accoppiamenti per quanto riguarda le successive semifinali e verranno determinate le squadre di casa pro forma per la finale.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Atalanta (ITA)

Roma (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Benfica (POR)

Milan (ITA)

Marseille (FRA)

West Ham (ENG)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League 2023-2024

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League 2023-2024 Data : Venerdì 15 Marzo 2024

: Venerdì 15 Marzo 2024 Orario : 13:00

: 13:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei Quarti di finale e Semifinali di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League in diretta streaming live.

Andata quarti di finale: 11 aprile

Ritorno quarti di finale: 18 aprile

Semifinale di andata: 2 maggio

Semifinale di ritorno: 9 maggio

Finale: 22 maggio

