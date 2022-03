Sorteggio Quarti-Semifinali Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 18-3-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League con il sorteggio di Nyon, che sarà visibile in diretta tv su Canale 20 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Mediaset Play e Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Champions League.

E’ l’ultimo sorteggio di questa stagione europea, visto che si decideranno anche gli accoppiamenti successivi per le semifinali, penultimo atto fino alla finale allo Stade de France di Parigi, in Francia, del 28 maggio, la nuova sede dopo la decisione della UEFA di sostituire il San Pietroburgo Stadium per la guerra tra Russia e Ucraina.

Non ci saranno squadre italiane a questo giro, visto che le due portabandiere del tricolore sono state eliminate.

Diversamente dal precedente sorteggio, tutte le squadre potranno incrociare il proprio cammino, sia quelle che si sono già affrontate nella fase a gironi.

C’è il Liverpool, che ha eliminato anche l’Inter nonostante la sconfitta in casa, dopo aver vinto il proprio girone, in cui c’era il Milan, davanti all’Atletico Madrid, cha ha avuto la meglio del Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Non solo CR7, perché anche Lionel Messi è uscito anzitempo dalla competizione con il suo PSG nella clamorosa impresa e rimonta del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

E’ stato tutto fin troppo facile per Bayern Monaco e Manchester City, che hanno passeggiato contro Salisburgo e Sporting Lisbona, mentre il Benfica ha eliminato a sorpresa l’Ajax.

Out anche la Juventus, eliminata per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale nonostante un’urna abbordabile, questa volta contro il Villarreal, mentre i campioni in carica del Chelsea hanno superato abbastanza agevolmente il Lille.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Non ci saranno limitazioni, visto che non ci sono teste di serie e le squadre della stessa federazione e nazione potranno affrontarsi. Inoltre, sarà stabilito quale delle due squadre giocherà la partita in casa e quale in trasferta. Infine, sarà stabilito anche il tabellone delle semifinali.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Liverpool

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Atletico Madrid

Benfica

Villarreal

Chelsea

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League 2021-2022

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League 2021-2022 Data : Venerdì 18 Marzo 2022

: Venerdì 18 Marzo 2022 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 20 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei quarti di finale e semifinali di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Aprile

5/6 aprile: quarti di finale, andata

12/13 aprile: quarti di finale, ritorno

26/27 aprile: semifinali, andata

Maggio

3/4 maggio: semifinali, ritorno

28 maggio: finale – Stade de France

