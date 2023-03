Sorteggio Quarti-Semifinali Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 17-3-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Champions League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Milan, Inter e Napoli, che sarà visibile in diretta tv su Canale 20 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Amazon Prime Video, Mediaset Play e Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League.

E’ en plein per il calcio italiano, che ha addirittura ben tre squadre qualificate tra le migliori otto d’Europa e proveranno a sfruttare la maggior presenza del tricolore per coltivare il sogno internazionale.

Infatti, torneranno a disputare dopo tantissimi anni un quarto di finale sia Inter che Milan, che hanno eliminato Porto e Tottenham con il minimo sforzo, mentre la super stagione del Napoli viene coronata con la primissima qualificazione tra le prime otto della coppa dalle grandi orecchie nella propria storia.

Tre squadre italiane contro le due inglesi, Chelsea e Manchester City, che hanno avuto la meglio su due tedesche, Borussia Dortmund e Lipsia, con il Bayern Monaco, capace di buttare fuori ancora il PSG, come unica sopravvissuta tra i teutonici, una portoghese, il Benfica vincente contro la cenerentola Brugge, e i campioni in carica del Real Madrid, che hanno tagliato le gambe al Liverpool.

Purtroppo, il pericolo di un derby italiano, se non addirittura milanese, così come un derby inglese, è davvero molto alto, ma è pur vero che, arrivati a questo punto, bisogna vincerle tutte se si vuole raggiungere la finale dell’Ataturk Stadium di Istanbul del 10 giugno.

Le sfide di andata si giocheranno l’11 e il 12 aprile, mentre le partite di ritorno la settimana successiva, tra 18 e 19.

Infine, verranno decisi anche i possibili accoppiamenti delle sfide delle semifinali e la squadra che giocherà in casa, come pro forma, in finale.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Il sorteggio è aperto, visto che non sono previste teste di serie. Inoltre, le squadre della stessa confederazione e della stessa nazionalità possono sfidarsi da questo turno in poi, così come possono essere sorteggiate squadre che appartenevano allo stesso gruppo nella fase a gironi.

Nello stesso sorteggio verranno decisi anche i possibili accoppiamenti per quanto riguarda le successive semifinali e verranno determinate le squadre di casa pro forma per la finale.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Confermate

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Real Madrid (ESP)

Napoli (ITA)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League 2022-2023

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League 2022-2023 Data : Venerdì 17 Marzo 2023

: Venerdì 17 Marzo 2023 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Amazon Prime Video (app), Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 20 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei quarti di finale e semifinali di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page, e su Amazon Prime Video, utilizzando l’applicazione sui dispositivi mobili o su pc.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023