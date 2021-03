Sorteggio Quarti e Semifinali Europa League Diretta TV-Streaming Live 19-3-2021

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari della Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

E’ tutto pronto a Nyon, in Svizzera, dove alle ore 13:00 ci sarà il sorteggio per scoprire gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Europa League.

Diversamente dalla coppa dalle grandi orecchie, nella seconda competizione internazionale c’è una squadra italiana a difendere la bandiera del tricolore.

Infatti, la Roma ha asfaltato lo Shakhtar Donetsk e, di fatto, si candida tra le grandi favorite per la vittoria finale, mentre il Milan si è dovuto arrendere al Manchester United al termine di una doppia sfida molto equilibrata e ben giocata.

Ma la grande sorpresa è l’eliminazione del Tottenham per mano della DInamo Zagabria che, insieme al Granada, che ha avuto la meglio sul Molde, e allo Slavia Praga, che ha vinto il bellissimo incrocio contro i Rangers Glasgow, resta la grande cenerentola della coppa.

Le altre due favorite restano Ajax e Arsenal: gli olandesi hanno distrutto lo Young Boys, i londinesi hanno superato di misura l’ostacolo Olympiacos.

Infine, ai quarti di finale ci sarà anche il Villareal, che ha passeggiato contro la Dynamo Kiev, chiudendo quindi il tabellone delle migliori otto.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Le squadre non saranno suddivise in due fasce, ma ci sarà un’unica urna dalla quale verranno pescate tutte le squadre per gli accoppiamenti nei quarti di finale e solo dopo aver scoperto le sfide saranno sorteggiati i successivi accoppiamenti per il tabellone delle semifinali. Ovviamente, non ci saranno restrizioni, visto che anche le squadre che hanno disputato lo stesso girone e le squadre della stessa federazione nazionale potranno sfidarsi in questi ultimi due turni.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Ajax (NED)

Arsenal (ENG)

Granada (ESP)

Manchester United (ENG)

Slavia Praha (CZE)

Roma (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO)

Villarreal (ESP)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League sarà trasmesso in diretta Tv Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio in diretta streaming live.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Le partite d’andata dei quarti di finale si disputeranno l’8 aprile, mentre le sfide di ritorno saranno in programma la settimana successiva, cioè il 15 aprile. Invece, le sfide d’andata delle semifinali si giocheranno il 29 aprile, mentre quelle di ritorno il 6 maggio.

