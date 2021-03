Sorteggio Quarti e Semifinali Champions League Diretta TV-Streaming Live 19-3-2021

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Champions League con il sorteggio di Nyon, che sarà visibile in diretta tv su Canale 5 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Mediaset Play e Sky Go.

E’ tutto pronto a Nyon, in Svizzera, dove alle ore 12:00 ci sarà il sorteggio per scoprire gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Champions League.

Non ci saranno squadre italiane in questo turno, visto che sono state tutte eliminate dalla competizione anzitempo, tra l’altro deludendo le aspettative e facendo anche brutte figure.

Come quella della Juventus, che non è riuscita a superare l’ostacolo Porto, la cenerentola dei quarti di finale, dove arrivano con il favore dei pronostici Bayern Monaco e Real Madrid, risultate troppo forti per le nostre Lazio e Atalanta.

Non hanno avuto problemi, invece, Liverpool e Manchester City, che hanno passeggiato contro Lipsia e Borussia Moenchengladbach, mentre il PSG ha umiliato il Barcellona, confermando quanto di buono fatto la scorsa stagione.

Il Borussia Dortmund ha avuto ragione del Siviglia al termine di una doppia sfida finita in goleada, mentre il Chelsea ha eliminato, seppur di misura, l’Atletico Madrid.

Dunque, ci saranno due quadre tedesche, tre squadre inglesi, una squadra portoghese, una squadra francese ed una squadra spagnola nella migliori otto squadre europee, che dovranno giocarsi la qualificarsi la qualificazione alle semifinali.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Le squadre non saranno suddivise in due fasce, ma ci sarà un’unica urna dalla quale verranno pescate tutte le squadre per gli accoppiamenti nei quarti di finale e solo dopo aver scoperto le sfide saranno sorteggiati i successivi accoppiamenti per il tabellone delle semifinali. Ovviamente, non ci saranno restrizioni, visto che anche le squadre che hanno disputato lo stesso girone e le squadre della stessa federazione nazionale potranno sfidarsi in questi ultimi due turni.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Borussia Dortmund (GER)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Chelsea (ENG)

Bayern Monaco (GER)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Supercalcio HD Canale 206 e Sky Calcio 1 HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere il sorteggio anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Le partite d’andata dei quarti di finale si disputeranno il 6 e il 7 aprile, mentre le sfide di ritorno saranno in programma la settimana successiva, cioè il 13 e il 14 aprile. Invece, le sfide d’andata delle semifinali si giocheranno il 27 e il 28 aprile, mentre quelle di ritorno il 4 e il 5 maggio.

